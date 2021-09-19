CHP'li Ağbaba: 'Okul kantinlerinde ürün yasakları tekrar gözden geçirilmeli' - Haberler
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CHP'li Ağbaba: "Okul kantinlerinde ürün yasakları tekrar gözden geçirilmeli"

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP'li Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, okul kantinlerindeki ürün yasaklarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, okul kantinlerindeki ürün yasaklarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır yüz yüze eğitime ara verilmesiyle okul kantin işletmeleri ve çalışanlarının açlıkla baş başa kaldığı, eğitimin başlamasıyla geçimlerini okul kantinlerinden sağlayan esnafın sorunlarının bitmediği değerlendirmesinde bulundu.

Veli Ağbaba, "1,5 yıldır kapalı olan yaklaşık 30 bin okul kantinine şimdi de ürün satış kısıtlaması getirildi. Bir başka deyişle okul kantin işletmecileri ve çalışanları yeni bir krizin içine itildi." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından ülke genelindeki okullara tebliğ gönderildiğini ve okul kantinlerinde birçok ürününün satışının salgın nedeniyle yasaklandığını aktaran Ağbaba, okul kantinlerinde sadece yüzde yüz tarım gıda ürünü olan meyve suyu, su, ayran ve çubuk kraker satışına izin verildiğini, daha önce kantinlerin satmasına izin verilen diğer ürünlerin satışının ise yasaklandığını kaydetti.

Ağbaba, kantinlerde öğrencilerin en çok satın aldığı bisküvi, çikolata, şekerleme çeşitleri, kek, kola ve diğer gazlı içeceklerin satışına ise izin verilmediğini bildirdi.

Satışına izin verilmeyen ürünlerin satışının, okulların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren zincir marketlerde ise serbest olduğunu öne süren Ağbaba, ürün yasaklarının okul kantinlerinin kapanmasına neden olacağını savundu.

CHP'li Veli Ağbaba, "Okul kantinlerinde ürün yasakları tekrar gözden geçirilmelidir. Gerektiğinde denetimlerin de sıklaştırılması ve gerekli hijyen koşullarının sağlanması ile satışı yasak olan ve öğrencilerin en çok rağbet ettiği bu ürünlerin satışı serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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