CHP'li Ağbaba: Nişasta Bazlı Şeker, Kısırlık Yapıyor (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki göstererek, "Nişasta bazlı şeker kanser yapıyor, obezite yapıyor. Bir şey daha yapıyor değerli arkadaşlar. Diyor ya '3 çocuk yapın, şimdi 5'e çıktı, 5 çocuk yapın' diyor ya. Bu nişasta bazlı şeker kısırlık yapıyor, kısırlık; bunu bilin. Tek bir sloganımız var: Şeker vatandır, vatan satılmaz" dedi.

Kars- Erzurum yolu üzerindeki Kars Şeker Fabrikası önünde bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki komisyon üyeleri, fabrika işçileriyle sohbet edip, hatıra fotoğrafları çektirdi. Kars'ın hayvancılıkta öncü il olduğunu belirten Ağbaba, Kars'ta kapatılan fabrikanın sadece yöre ekonomisini etkilemeyeceğini söyledi. Fabrikaların kapatılmalarını eleştiren Ağbaba, şunları söyledi:

"Buradan iddiayla söylüyorum, her ortamda da konuşmaya hazırız, şeker fabrikalarının zarar etmesi kocaman bir yalan. Sen yatırım yapmazsan, sen gereken desteği vermezsen tabii ki zarar eder. Zarar ediyorsun, yöneticilerini değiştir. Niye işçiyi kapı dışarı ediyorsun, niye fabrikanın kapısına kilit vuruyorsun? Zarar ediyorsa Yavuz Sultan Selim, Osmangazi köprülerini, Avrasya Tüneli'ni kapat. Onlar da zarar ediyor. Şehir hastaneleri de zarar ediyor. Böyle mantık olur mu arkadaşlar. Böyle devlet olur mu? Böyle devlet olmaz. Burası kapatılırsa bilin ki besicilik iyice bitecek. Bir vatanı vatan yapan şey, şehit kanlarıdır ama vatanı vatan yapan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Vatanı vatan yapan çay, vatanı vatan yapan tütün, vatanı vatan yapan şeker pancarı, vatanı vatan yapan pamuk, vatanı vatan yapan fındık, kayısı, et, zeytin, haşhaş. Vatanı vatan yapan bunlar arkadaşlar. Bunlar yoksa bizim varlığımızın ne anlamı var, ne önemi var."

Nişasta bazlı şekerin kısırlığa neden olduğunu söyleyen Ağbaba, "Nişasta bazlı şeker kanser yapıyor, obezite yapıyor. Bir şey daha yapıyor değerli arkadaşlar. Diyorya '3 çocuk yapın, şimdi 5'e çıktı, 5 çocuk yapın' diyor ya. Bu nişasta bazlı şeker kısırlık yapıyor, kısırlık; bunu bilin. Tek bir sloganımız var: Şeker vatandır, vatan satılmaz" diye konuştu. - Kars