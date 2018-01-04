CHP'li Ağbaba: "Mke İşçisine Neden Kadro Verilmedi"

CHP'li Ağbaba: "MKE işçisine neden kadro verilmedi"



KIRIKKALE - Taşeron çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik çıkarılan kanun hükmünde kararnameye yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bir tek kişi çıkıp MKE çalışanlarına neden kadro verilmediğini açıklasın" dedi.

Makine Kimya Endüstrisi'ne bağlı kamu iktisadi teşebbüsleri çalışanlarının kadroya alınmamasına yönelik Veli Ağbaba, Kırıkkale Hüseyin Kahya Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Ağbaba, "Emekçiler arasında ayrım yapmaya hakkın yok. Türkiye Büyük Millet Meclisinde söyledim. Bu yoksul insanlar, sadece 1600 lirayla çoluğunu çocuğunu geçindirmeye, evine ekmek götürmeye çalışıyor. Sekiz yaşındaki oğluna, 'baba kadro ne oldu' diye sordurmaya hakkı yok. Bu yasa maalesef kanun hükmünde kararname ile geçirildi. Belki burada taşeron işçilerimiz, OHAL'in ne olduğunu, kanun hükmünde kararnamenin ne olduğunu bilmiyordu. Ne zaman öğrendi geçtiğimiz hafta Cuma günü öğrendi. Kararname Türkiye'nin güvenliğinin sağlanmasını sağlayan o malzemeleri üreten, teröre karşı, Suriye'de, Irak'ta PKK ve diğer örgütlere mücadelede kullanılan malzemeleri üreten insanlara kadro verilmemesidir" diye konuştu.