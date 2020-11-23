CHP'li Ağbaba Malatya'da bakkallar ve tekel bayisi esnafıyla bir araya geldi Açıklaması
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CHP'li Ağbaba Malatya'da bakkallar ve tekel bayisi esnafıyla bir araya geldi Açıklaması

23.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:48
CHP'li Ağbaba Malatya'da bakkallar ve tekel bayisi esnafıyla bir araya geldi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da bakkallar ve tekel bayisi esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da bakkallar ve tekel bayisi esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında bakkallar ve tekel bayisi esnafıyla yaptığı görüşmede, küçük esnafın Kovid-19 pandemisi nedeniyle çalışamadığı için sıkıntı yaşadığını belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 155 bin tekel bayisi, 900 bin küçük esnafın bulunduğunu dile getiren Ağbaba, birçok kişinin çıkarılan genelgeler nedeniyle mağdur olduğunu savundu.

Genelgelere uymayanlara ceza yazıldığını ifade eden Ağbaba, şöyle konuştu:

"Bu esnaf sadece alkol satmıyor, meyve, sebze, gıda satıyor ama sadece bir rafında alkol olduğu için akşam saat 20.00'de kapanıyor. Medyada bugün beni hedef göstermişler. (Veli Ağbaba tekel bayilere sahip çıkıyor) demişler. Evet, Veli Ağbaba tekel bayilerine, küçük esnafa sahip çıkıyor. Veli Ağbaba kime sahip çıkılması gerekiyorsa ona çıkar. Ben partimin esnaftan sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Tekel bayisi bu memleketin evladı değil mi? Tekel bayisi bu memlekete vergi vermiyor mu? Tekel bayisi ahlaksızlık, hırsızlık, namussuzluk mu yapıyor? Tekel bayisi esnafı bu devletin verdiği ruhsatlar çerçevesinde namusluca evine ekmek götürmeye çalışıyor."

Ağbaba, daha sonra esnafın sorunlarını dinleyerek sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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