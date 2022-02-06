CHP'li Ağbaba İşsizlik Sigortası Fonu verilerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İşsizlik Sigortası Fonu, kamu maliyesinin, büyük şirketler ve işverenler lehine yağmalanmasının tipik bir örneği konumundadır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2021 yılı verilerini değerlendirdi.

Veli Ağbaba, geçen yıl ocak-kasım ayları arasında 1 milyon 322 bin işsizin gelir desteği alabilmek için fona başvurduğunu belirterek, bu aylar arasında fondan destek alabilen işsiz sayısının 572 bin kişi olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Geçen yıl genelinde işsizlere fondan verilen toplam destek miktarının ise 5 milyar 560 milyon lira olduğunu aktaran Ağbaba, işverenlerin, geçen yıl fondan işsizlerden 3,8 kat daha fazla kaynak kullandığını ifade etti.

"Bir başka deyişle fona başvuru yapan işsizlerin sadece yüzde 43'ü işsizlik ödeneği hakkından yararlanabildi" değerlendirmesinde bulunan Ağbaba, her yıl fondan işverenlere verilen desteğin miktarı artarken, işsizlere verilen ödeneğin ise azaldığını savundu.

CHP'li Ağbaba, şunları kaydetti:

"2021'de fonun 46 milyarlık gelirine karşın gideri 58 milyar 490 milyon lira oldu. Giderlerin büyük kısmını ise yine işverenlere verilen destekler oluşturdu. 2021'de işsizlere bir darbe de İşsizlik Fonundan yapıldı. Vergi teşvikleri, hazine garantili ihaleler, 'kamu özel iş birliği' adı atında mali transferler başta olmak üzere kamu maliyesinin tüm kaynakları neredeyse büyük sermayeye aktarılmış durumda. İşsizlik Sigortası Fonu, kamu maliyesinin büyük şirketler ve işverenler lehine yağmalanmasının tipik bir örneği konumundadır. İşsizlik Sigorta Fonu, adı üzerinde, işsizlere işsiz kaldıkları dönemde temel gelir desteği vermekle sorumludur. Lakin Türkiye'de bu durum tam tersine dönmüş vaziyettedir. Neredeyse işsiz kalanlar dışında herkes bu fondan dilediği gibi kaynak alabilmektedir."

Ağbaba, işçilerin fondan yararlanabilmesi için var olan son üç yılda ödenmesi gereken 600 gün prim ve son 120 gün kesintisiz çalışma şartlarının, işçilerin zaten fondan yararlanabilmesini imkansız hale getirdiğini ileri sürdü.

Yararlanabilenlerin ise fondan 6, 8 ve en fazla 10 aylık sürelerle destek alabildiklerini dile getiren Ağbaba, "Türkiye'de neredeyse her iki işçiden birinin asgari ücretle çalıştığını düşündüğümüzde, fondan işsizlere verilen desteklerin büyük bölümü asgari ücretin neredeyse yarısı ile sınırlı kalmaktadır. Bu bakımdan fondan yararlanma koşulları çalışanlar lehine değiştirilmeli, iktidarın fonu sıcak para kaynağı olarak görmesinin önüne geçilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.