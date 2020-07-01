CHP'li Ağbaba, hakkında hazırlanan fezlekeyi değerlendirdi Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanıp TBMM'ye gönderilen fezlekeye ilişkin, "Bu fezleke, hukukun ayaklar altına alınmasının, saray hukukuna döndüğünün kanıtıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanıp TBMM'ye gönderilen fezlekeye ilişkin, "Bu fezleke, hukukun ayaklar altına alınmasının, saray hukukuna döndüğünün kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 1 Ocak 2019'da partisinin Sakarya İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklaması nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırlandığını belirtti.

Aynı yer ve zamanda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da yaptığı konuşma nedeniyle aynı suçtan fezleke hazırlandığını anımsatan Ağbaba, "Bu fezleke, hukukun ayaklar altına alınmasının, saray hukukuna döndüğünün kanıtıdır. Yargıyı arka bahçeleri haline getirdiler. Saray talimatıyla açılan davalara son yıllarda saraya şirin görünmek için açılan davalar eklenmeye başlandı. 'Tank Palet Fabrikasını satmak vatana ihanettir' cümlesinden Cumhurbaşkanına hakaret ve iftira sonucu çıkarmak zorlama bir karardır. Hukuki de vicdani de değildir." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, 100 fezleke gönderilse de gerçekleri söylemeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Bir adım geri adım atmayacağız, Türkiye'nin çıkarları için mücadeleye devam edeceğiz. Ismarlama fezlekelerle bizlere geri adım attıramazlar." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA