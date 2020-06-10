CHP'li Ağbaba: "Gerçek işsiz sayısı 14 milyona dayanmıştır"
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CHP'li Ağbaba: "Gerçek işsiz sayısı 14 milyona dayanmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de gerçek işsiz sayısının 14 milyona dayandığını savunarak "Binlerce iş yeri kapanmış milyonlarca kişi işsiz kalmışken TÜİK'in adeta şaka yaparmışçasına yayımladığı verilerin gerçeklik ile ilgisi yoktur.

CHP'li Ağbaba:
10.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de gerçek işsiz sayısının 14 milyona dayandığını savunarak "Binlerce iş yeri kapanmış milyonlarca kişi işsiz kalmışken TÜİK'in adeta şaka yaparmışçasına yayımladığı verilerin gerçeklik ile ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. TÜİK'in işsizliğin pandemi sürecinde hiç artmadığını aksine azaldığını iddia ettiğini iddia eden Ağbaba, TÜİK'in Mart ayı için hesapladığı işsizlik verilerinin gerçek işsizlik hakkında bilgi vermediğini öne sürdü.

TÜİK'in işsiz sayısını 3 milyon 971 bin kişi olarak duyurduğunu aktaran Ağbaba, "TÜİK bu dönemde yüz yüze anket yapmaktan kaçınmıştır. Ayrıca halihazırda istihdamda olmayan ama TÜİK tarafından işsiz olarak değerlendirilmeyen kısa çalışma ödeneği alanlar ve ücretsiz izne çıkartılanlar TÜİK'e göre işsiz sayılmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK'in son 4 hafta içinde iş arayanları işsiz saydığını daha önce iş arayan ve halen iş bulamayan vatandaşları işsiz olarak değerlendirmediğini ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Ayrıca verilerde dikkat çekici bir diğer nokta ise hem istihdam hem iş gücünde yaşanan azalmadır. İstihdam bir yılda 1 milyon 662 bin kişi azalmış ve iş gücüne katılım yine son 1 yılda 2 milyon 235 bin kişi azalmıştır. Yani son 1 yılda 2 milyon 235 bin kişi deyim yerindeyse iş bulmaktan artık ümidini kesmiştir. Gerçek işsizlik 14 milyona dayanmıştır. Şu anda geniş tanımlı işsizliği ve istihdam olmayıp da işsiz sayılmayanları hesaba kattığımızda gerçek işsiz sayısı kayıt dışı çalışanlar hariç 14 milyona dayanmıştır. TÜİK son 2 yıldır neredeyse istatistik kurumu değil adeta bir inandırma kurumu olarak görev yapmaktadır. TÜİK bir devlet kurumundan öte iktidara ait bir kurum olarak ne yazık ki işlev görmektedir. Binlerce iş yeri kapanmış, milyonlarca kişi işsiz kalmışken TÜİK'in adeta şaka yaparmışçasına yayımladığı verilerin gerçeklik ile ilgisi yoktur."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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