CHP'li Ağbaba gassalların aşılamada öncelikli grupta yer alması gerektiğini belirtti
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CHP'li Ağbaba gassalların aşılamada öncelikli grupta yer alması gerektiğini belirtti

22.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:55
CHP'li Ağbaba gassalların aşılamada öncelikli grupta yer alması gerektiğini belirtti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınında her 10 gassaldan 4'ünün Kovid-19'a yakalandığını belirterek, "Gassaların bu süreçte ki en büyük talebi sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde verilen desteklerden yararlanabilmek ve aşılanma sürecinde...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınında her 10 gassaldan 4'ünün Kovid-19'a yakalandığını belirterek, "Gassaların bu süreçte ki en büyük talebi sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde verilen desteklerden yararlanabilmek ve aşılanma sürecinde kendilerine öncelik verilmesidir." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, salgın döneminde çalışma koşullarının ağırlaştığını ve bu süreçte özellikle gassalların iş yükünün arttığını belirtti.

Normal dönemlerde günlük 10 saate varan uzun çalışma saatlerinin gassallar için salgın sürecinde daha da arttığını aktaran Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönemde her 10 gassaldan neredeyse 4'ü Kovid-19'a yakalandı. Kovid nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yıkanması gassalların Kovid-19 riski ile baş başa kalmasına neden oldu. Gassallar sadece Kovid-19'a karşı değil tüm salgın hastalıklara karşı korunmasız olduğunu ifade etmektedir. Gassaların bu süreçte ki en büyük talebi sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde verilen desteklerden yararlanabilmek ve aşılanma sürecinde kendilerine öncelik verilmesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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