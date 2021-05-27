CHP'li Ağbaba: Ev işçilerinin yüzde 99'u güvencesiz çalışıyor
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CHP'li Ağbaba: Ev işçilerinin yüzde 99'u güvencesiz çalışıyor

CHP'li Ağbaba: Ev işçilerinin yüzde 99'u güvencesiz çalışıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de yaklaşık 1 milyon gündelik işlere giden kadın işçi varken, bu işçilerimizin sadece 65 bini kayıtlı, yani sigortalı olarak çalışmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de yaklaşık 1 milyon gündelik işlere giden kadın işçi varken, bu işçilerimizin sadece 65 bini kayıtlı, yani sigortalı olarak çalışmaktadır. Yani bu işçilerimizin neredeyse yüzde 99'u hiçbir güvencesi olmadan çalışmaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ev temizlik işçileriyle birlikte parti genel merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Ağbaba, sayıları bir milyonu bulan ev emekçilerinin kayıt dışı ve güvencesiz çalıştırıldığını, salgın döneminde de açlığa terk edildiğini savundu. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon ev temizlik işçisi bulunduğunu belirten Ağbaba, "Her gün evimizi, çocuğumuzu, hastamızı emanet ettiğimiz kadın işçiler görünürde varlar; ama yasal olarak hiçbir şekilde yoklar. Çünkü bu ülkenin kanunlarında gündelik ev işlerine giden kadın işçilerimizin adı yok. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon gündelik işlere giden kadın işçi varken, bu işçilerimizin sadece 65 bini kayıtlı yani sigortalı olarak çalışmaktadır. Yani bu işçilerimizin neredeyse yüzde 99'u hiçbir güvencesi olmadan çalışmaktadır. Sigortasız yani hiçbir güvencesi olmadan çalışan ev işçileri sağlık, emeklilik gibi sosyal güvenlik haklarından yararlanamamaktadır" diye konuştu.

'MESLEK HASTALIKLARI ÇÖZÜMSÜZ KALMAKTADIR'

Ev işçilerinin ev hizmetlerinde yaşadıkları iş kazalarının çoğu zaman çözümsüz kaldığını kaydeden Ağbaba, "Kayıt dışı çalışmanın etkisiyle yaşanan iş kazaları istatistiklere yansımamaktadır. Resmi olmayan verilere göre ev içi hizmetlerinde son 5 yılda 5 binden fazla iş kazası yaşanmıştır. Yine resmi olmayan verilere göre 100'den fazla ev işçisi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. Ev içi hizmetlerde işverenler tarafından alınmayan önlemlere bağlı olarak ev işçileri birçok meslek hastalığına maruz kalmaktadır. Menüsküs, bel ve boyun fıtığı, astım, kas yırtılmaları, strese bağlı hastalıklar; ev işçilerinin karşılaştıkları başlıca meslek hastalıklarıdır. Kayıt dışı çalışmanın da etkisiyle ev işçilerinin yakalandıkları meslek hastalıkları da çözümsüz kalmaktadır" diye konuştu.

'EVDE KALAN EV İŞÇİLERİ YOKSULLUĞA TERK EDİLDİ'

Ev işçilerinin önemli bir bölümünün günlük yevmiye usulü çalıştığını hatırlatan Ağbaba, "İşverenler, ev işçilerini işe çağırdıkları sürece iş vardır. Bir başka deyişle ev işçileri işe gitmedikleri sürede herhangi bir gelir elde edemezler. Sendikaların verdiği bilgiye göre, Türkiye'de ev hizmetlerine giden her 10 kadın işçiden 3'ü cinsel fiziksel şiddete ve iş yerinde mobbinge uğramaktadır. Pandemi döneminde tüm Türkiye'ye 'evde kal' çağrısı yapıldı. Sokağa çıkma yasakları getirildi. Evde kalan ev işçileri ise açlığa, yoksulluğa terk edildi. Devlet gündelik işlere giden ev emekçilerine 'evde kalın' dedi; ama ne kirasına destek çıktı ne de faturasını ödedi. Kayıt dışı çalışan ev temizlik işçileri ne kısa çalışma ödeneği hakkından yararlanabildi, ne de işsizlik ödeneğine başvurabildi. Ev işçileri, insan onuruna yaraşır bir iş istiyor. Ev işçileri, insanca geçinebilecek bir ücret hakkı talep ediyor. Ev işçileri, sigortasız ve kayıt dışı çalışmaya maruz kalmak istemiyor. Ev işçileri, iş yerlerinde iş cinayetlerine kurban gitmek istemiyor. Ev işçileri, mobinge ve tacize uğramak istemiyor. Ev işçileri 'İnsan onuruna yaraşır bir iş ve insanca geçinebilecek bir ücret hakkı' talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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