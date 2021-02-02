CHP'li Ağbaba: Esnafa getirilecek her türlü kolaylığa destek vereceğiz
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CHP'li Ağbaba: Esnafa getirilecek her türlü kolaylığa destek vereceğiz

02.02.2021 16:56 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:59
CHP'li Ağbaba: Esnafa getirilecek her türlü kolaylığa destek vereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Esnafa getirilecek her türlü kolaylığa parti olarak tam destek vereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Esnafa getirilecek her türlü kolaylığa parti olarak tam destek vereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztrak'ın da aralarında bulunduğu heyet, Ankara Kantinciler Esnaf Odası, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'na ziyarette bulundu. Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu ziyaretinde konuşan Ağbaba, pandeminin başından bu yana esnafın sorunlarıyla ilgilendiklerini belirterek, "Esnafımız hakikaten çok büyük mağduriyet yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Esnafa doğrudan gelir desteği sağlanmalı. Esnafın geçmişteki borçları, hazine tarafından karşılanmalı. Esnafın mutlaka hem özel bankalara hem de devlet bankalarına esnaf kredi kooperatiflerine olan kredilerinin faizleri silinmeli, ana para da mutlaka pandemi dönemi sonuna ertelenmelidir. Eğer gerçekten hükümet esnafı düşünüyorsa bu borçları Meclis'te bir günde erteleyebiliriz. Buradan hükümete çağrı yapıyoruz; esnafın borçlarını ertelemek Meclis'in yarım saatini alır. Bu konuda tam destek vereceğimizi söylüyoruz. Esnafa getirilecek her türlü kolaylığa parti olarak tam destek vereceğimizi buradan ifade etmek istiyoruz" dedi.


CHP'li Ağbaba: Esnafa getirilecek her türlü kolaylığa destek vereceğiz
CHP'li Ağbaba: Esnafa getirilecek her türlü kolaylığa destek vereceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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