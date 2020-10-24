CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz

24.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:43
CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, erken seçimden kaçmadıklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, erken seçimden kaçmadıklarını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte parti binasında basın toplantısı düzenledi. Son günlerde bölgede dolaştığını belirten Ağbaba, "Vatandaş artık erken seçim olsun istiyor. Biz de vatandaşın bu erken seçim talebine 'Eyvallah başımız üzerine' diyoruz. Erken seçimi sen istiyorsan, vatandaş istiyorsa, çiftçi istiyorsa, esnaf istiyorsa, işçi istiyorsa başımız üzerine, erken seçimden kaçmıyoruz. Hodri meydan diyoruz. Erken seçimse erken seçim, halkın karşısına herkes çıksın ve boyunun ölçüsünü alsın" dedi.

 


CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz
CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz
CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Sinem Kobal Caner Cindoruk Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Ozan Tufan Erol Bulut Garry Rodrigues Robert Prosinecki
Daha Fazla Denizli Türk Lirası Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 13:43:33. #1.15#
title