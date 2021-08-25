CHP'li Ağbaba'dan toplu sözleşme ikramiyesine getirilen "yüzde 1" şartına tepki Açıklaması
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CHP'li Ağbaba'dan toplu sözleşme ikramiyesine getirilen "yüzde 1" şartına tepki Açıklaması

CHP'li Ağbaba'dan toplu sözleşme ikramiyesine getirilen 'yüzde 1' şartına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'yüzde 1 örgütlenme şartı' nedeniyle toplu sözleşme ikramiyesinden farklı iş kollarındaki yaklaşık 215 sendikanın yararlanamayacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'yüzde 1 örgütlenme şartı' nedeniyle toplu sözleşme ikramiyesinden farklı iş kollarındaki yaklaşık 215 sendikanın yararlanamayacağını belirtti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan "kamu görevlilerinin toplu sözleşmesine" dair hükümlerde yer alan, "yüzde 1"lik baraj şartını eleştirdi.

"Bu karar açıkça iktidara yakın olmayan sendikalara karşı yapılan bir ayrımcılıktır." iddiasında bulunan Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sözleşme sürecini eleştiren sendikalara "merdiven altı sendika" dediğini ifade etti.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Öncelikle Sayın Bakan'a şunu belirtmek isteriz ki Türkiye'de memur sendikaları 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası'na göre kurulmaktadır. Yasaya göre kurulan hiçbir sendikaya merdiven altı veya gayrimeşru gibi yakıştırmalar yapmak, açıkça hem mevcut sendika yasalarına hem de Anayasa'ya aykırıdır. Ayrıca toplu sözleşme ikramiyesinden, yüzde 1 örgütlenme şartı nedeniyle, farklı iş kollarındaki yaklaşık 215 sendika ve binlerce sendika üyesi yararlanamayacaktır. Bu karar sendika üyeliği özgürlüğüne, sendika hakkına açık bir darbedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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CHP'li Ağbaba'dan toplu sözleşme ikramiyesine getirilen "yüzde 1" şartına tepki Açıklaması - Haberler
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