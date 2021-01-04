CHP'li Ağbaba'dan memur ve emekli maaş zammına ilişkin değerlendirme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu yıl da Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler açlık sınırının altında bir zam artışına muhtaç edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu yıl da Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler açlık sınırının altında bir zam artışına muhtaç edildi. TÜİK memurun ve emeklinin maaş zammına adeta el koydu." görüşünü savundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in halka gerçekleri açıklamakla yükümlü bir kurum olması gerekirken, verileri ayarlama kurumuna dönüştüğünü ileri sürdü.

Markette, manavda, pazarda, kasapta 5 lira olan ürünün fiyatının TÜİK verilerinde 1 lira gösterildiğini öne süren Ağbaba, son bir yılda her türlü müdahaleye ve manipülasyona rağmen enflasyon oranının bu yılın son ayını yine çift haneyle kapattığını kaydetti.

Markette, pazarda gıda ürünlerinde fiyat artışının son bir yılda yüzde 30'ları bulduğuna dikkati çeken Ağbaba, "Son bir yılda doğalgaza yüzde 34, elektriğe yüzde 33 oranında zam geldi. Açıklanan enflasyon oranı ile yıl boyunca yaşanan zamlar ve harcama oranlarındaki düşüş karşılaştırıldığında, gerçek enflasyonun yüzde 14,6'lık orandan çok daha fazla olduğu açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, açlık sınırı son bir yılda yüzde 19 artarken, memur maaşları ve emekli memur aylıklarının yüzde 7,36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının ise yüzde 8,36 zam aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da TÜİK'in çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler açlık sınırının altında bir zam artışına muhtaç edildi. TÜİK memurun ve emeklinin maaş zammına adeta el koydu. Memur ve emekli maaşları asgari ücret oranında artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmelidir. DİSK'in yaptığı araştırmaya göre 13,2 milyon emekli ve hak sahibinin 7,9 milyonu, yani yüzde 60'ı asgari ücretin altında gelire mahkum edilmiş durumda. Emeklilerin yüzde 47'si, yani 4,3 milyon emekli ya iş arıyor ya çalışıyor. Bu rakamlar her geçen yıl daha da artıyor. Bu şartlar altında emeklilerimizin insanca yaşayabilecekleri bir gelire ihtiyaçları var. Göstermelik ve inandırıcılıktan uzak enflasyon rakamlarının altında ezilmelerine son verilmeli, en düşük emekli maaşını en az asgari ücrete eşitleyecek bir zam düşünülmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun