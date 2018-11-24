CHP'li Ağbaba'dan Kıdem Tazminatı Raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kıdem hakkının olası bir değişiklik ile ortadan kaldırılması ile işçilerin iş güvencesi elinden alınacak, işten çıkartılmaları kolaylaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, kıdem tazminatı ile ilgili bir rapor hazırladığını belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, gelecek yıl bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı sisteminin hayata geçirileceğini belirten Ağbaba, yıllık program çerçevesinde kıdem tazminatının tekrardan fona devredilmesinin gündeme geldiğini aktardı.

Kıdem tazminatının, Türkiye'deki işçiler adına 82 yıllık tarihinin bulunduğunu bildiren Ağbaba, "İktidarın geçmişte birçok defa gündeme getirdiği ve ortadan kaldırmak istediği kıdem tazminatı hakkı, işçilerin ve emekçilerin elinde kalan son kaledir. Kıdem tazminatının olası bir değişiklik ile fona devredilmesi, işçilerin tamamen güvencesiz ve savunmasız bırakılması anlamına gelecektir." görüşünü paylaştı.

Kıdem tazminatı hakkının, farklı hak ediş biçimleri gösterse de hemen hemen dünyanın birçok yerinde uygulandığına dikkati çeken Ağbaba, dünya genelinde zorunlu kıdem tazminatı uygulaması olan ülke sayısını 152 olarak açıkladı.

Kıdem tazminatı uygulaması olmayan ülke sayısının sadece 13 olduğunu aktaran Ağbaba, ayrıca birçok Avrupa ülkesinde kıdem tazminatı hakkının işçiler lehine bireysel ve toplu iş sözleşmeleri ile garanti altına alındığını hatırlattı.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile kıdem tazminatı gün sayısının yarı yarıya düşeceğini ve böylece hak edilen ücretin de yarı yarıya azalacağını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Kanunda her tam yıl için ödenen 30 günlük ücretin, yıllık ücrete oranı en az yüzde 8,3'tür. Bunun yerine her ay işverenler, işçiler adına brüt ücretin, ortada dolaşan taslaktaki öneriye göre, yüzde 3 oranındaki primi fona yatıracaktır. Bu durumda işçilerin kıdem hakkı alacakları yüzde 3 oranında azaltılacaktır. Kıdem tazminatının fona devri, tıpkı işsizlik sigorta fonunun amaç dışı kullanılması gibi amaç dışı kullanılmasını da beraberinde getirecektir. Kıdem tazminatı işçilerin ve emekçilerin elinde kalan son güvencedir. Bu son güvence de 'bireysel hesap sistemi' ve 'fona devredilme' gibi uygulamalar ile ortadan kaldırılmak istenmektedir. Kıdem tazminatı ayrıca işçileri çalışma yaşamında korumaya dönük caydırıcı bir etki taşımaktadır. Kıdem hakkının olası bir değişiklik ile ortadan kaldırılması ile işçilerin iş güvencesi elinden alınacak, işten çıkartılmaları kolaylaşacaktır. Bu yüzden kıdem tazminatı hakkı fona devredilmemelidir. Kıdem tazminatının fona devri, işçilerin emeğinin ve geleceğinin sorgusuz ve sualsiz bir şekilde yağmalanmasının da önünü açacaktır."