CHP'li Ağbaba'dan işsizlik verileri değerlendirmesi Açıklaması
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CHP'li Ağbaba'dan işsizlik verileri değerlendirmesi Açıklaması

10.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:36
CHP'li Ağbaba'dan işsizlik verileri değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de çalışabilen nüfus içerisindeki her 100 kişiden 56'sının çalışmadığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de çalışabilen nüfus içerisindeki her 100 kişiden 56'sının çalışmadığını ileri sürdü.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK'e göre işsizliğin geçen yıla oranla 456 bin kişi azalarak, 4 milyon 194 bin kişi ile yüzde 13,2 olduğunu belirtti.

Oysa istihdamda geçen yıla göre 975 bin kişilik azalma olduğunu savunan Ağbaba, "Aynı anda hem istihdamın hem de işsizliğin azalması ancak verileri çarpıtma merkezine dönüşen TÜİK'in hesaplama yöntemlerinde olur." görüşünü paylaştı. Ağbaba, şunları kaydetti:

"İstihdam edilenlerin sayısı 2020'nin Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişi, istihdam oranı ise 2,4 puanlık azalış ile yüzde 43,9 oldu. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de çalışamayan nüfus çalışabilen nüfusu geride bıraktı. Yani ülkede çalışabilen nüfus içerisinde her 100 kişiden 56'sı çalışmıyor. Ayrıca işgücü oranı geçtiğimiz yıldan bugüne 1 milyon 431 bin kişi azaldı. Bu demek oluyor ki insanlar iş bulma ümidini yitirdiği için iş gücünden çekiliyor. İktidar nasıl şark kurnazlığı yapıp insanları işten çıkarma yasağı adı altında ücretsiz izne gönderip istihdam da yer alıyor olarak gösterdiyse, şimdi de Mecliste görüşülen sözde istihdam paketi ile yine aynı şeyi yapmayı amaçlamaktadır. Özellikle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar belirli süreli iş sözleşmeleri ile geçici olarak çalıştırılacak ve iktidar bu şekilde güvencesiz istihdam modeli ile işsizliği kağıt üzerinde düşürmüş gibi gösterecektir. Her ne kadar resmi verileri çarpıtarak aksini iddia etseler de hayatın acı gerçeği er ya da geç iktidarın yüzüne çarpacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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