CHP'li Ağbaba'dan "İşsizlik Sigortası Fonu" açıklaması Açıklaması
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CHP'li Ağbaba'dan "İşsizlik Sigortası Fonu" açıklaması Açıklaması

03.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:55
CHP'li Ağbaba'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı işverenlere kaynak aktarmak değildir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı işverenlere kaynak aktarmak değildir. Öyle ki fondan son 18 yılda işverenlere verilen destek, işsizlere verilen destekten daha fazladır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, kısa çalışma ödeneği başvuru süresi ve işverenlerin sigorta primini ödemeyeceği sürenin uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

İktidarın salgınla mücadelesinde işsizliğin 10 milyonu aştığını, işçilerden alınan İşsizlik Fonu'nun işçiler yerine işverene güvence olarak kullandırıldığını öne süren Ağbaba, 2 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarında işverene sağlanan sigorta primi teşviki ve desteklerin sürelerinin uzatıldığını, 31 Aralık 2021'e kadar işe alınacak işçilerin sigorta prim ödemesinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasının öngörüldüğünü aktardı.

Ağbaba, işe alınan işçinin kriterine göre işverenlerin sigorta primini ödemeyeceği sürenin 12 aydan 48 aya kadar çıkabildiğine dikkati çekti. Bu kararların, daha önce Meclise sunulan torba yasanın ilk maddelerinde yer alan "istihdam teşvikleri ve desteklerinin" genişletilmiş hali olduğunu belirten Ağbaba, iktidarın işçinin fonunu amaç dışı kullandığını savundu. Ağbaba, fonun keyfi ve amaç dışı kullanımına karşı olduklarını vurguladı.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işverenlere yüksek miktarda teşvik verildiğini öne süren Veli Ağbaba, "İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı işverenlere kaynak aktarmak değildir. Öyle ki fondan son 18 yılda işverenlere verilen destek, işsizlere verilen destekten daha fazladır. Fon mevcut haliyle işsize destek değil, işverene ve yandaş şirketlere teşvik mekanizmasına dönüşmüştür." görüşünü savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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