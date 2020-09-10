CHP'li Ağbaba'dan esnafa destek açıklaması Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biz bu süreçte pandemi ile ilgili esnafa iktidar tarafından verilecek her türlü desteği desteklediğimizi söylemek istiyoruz ama insanları açlıkla karşı karşıya bırakırken de bu hissiyata sessiz kalmayacağımızı söylemek istiyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biz bu süreçte pandemi ile ilgili esnafa iktidar tarafından verilecek her türlü desteği desteklediğimizi söylemek istiyoruz ama insanları açlıkla karşı karşıya bırakırken de bu hissiyata sessiz kalmayacağımızı söylemek istiyorum." dedi.

Ağbaba, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, işsizliğin Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu, işten çıkarmanın yasak olduğu dönemde işsizliğin arttığını söyledi. İstihdam edilenlerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azaldığına işaret eden Ağbaba, Türkiye'de çalışabilecek 5 kişiden 3'ünün çalışmadığını öne sürdü.

Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyon 742 bin kişi olduğunu belirten Ağbaba, bunun tarihin en yüksek rakamlarından olduğunu iddia etti. Ağbaba, TÜİK ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin sadece tarihlerinin doğru olduğunu, rakamlara artık kimsenin inanmadığını savundu.

Sokak satıcılarının sorunlarının artmaya devam ettiğini ifade eden Ağbaba, pandemi döneminde en ağır faturayı esnaf ve satıcıların ödediğini, yılın ilk 6 ayında 35 bin 695 iş yerinin kapandığını öne sürdü.

CHP olarak esnafa faizsiz borç verilmesini istediklerini hatırlatan Ağbaba, "Maalesef her verilen faizli borç esnafın yükünü artırmaya devam ediyor. Kira ödemeleri konusunda çağrı yaptık ama bu çağrıya da kulak veren kimse olmadı." dedi.

Ağbaba, iktidarın genelge ile 130 bine yakın kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmesini kapattığını ancak bu işletmelerden ekmek yiyen 100 binlerce insanın sesini duymadığını öne sürdü.

Kırtasiyecilerin, okul kantini işletmecilerinin ve 200 bin servisçinin sesinin duyulması gerektiğini söyleyen Ağbaba, salgın süresince herkesten çok bedeli sokak ekonomisinden geçimini sağlayanların ödediğini savundu. Ağbaba, "Pandeminin başladığı dönemden bugüne kadar maalesef sokakta çalışan insanlara bir tek kuruş yardım yapılmamış ve bu insanlar açlığa mahkum edilmiş. Bu insanların devlete yükü yok, bu insanlar güvencesiz sokakta çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

Salgının yayılmasının suçunun müziğe atıldığını, bar, çalgılı müzikli lokanta ve kafe esnafının nasıl geçineceğinin düşünülmediğini, 11 bin düğün salonun kapatıldığını anlatan Ağbaba, "Biz bu süreçte pandemi ile ilgili esnafa iktidar tarafından verilecek her türlü desteği desteklediğimizi söylemek istiyoruz ama insanları açlıkla karşı karşıya bırakırken de bu hissiyata sessiz kalmayacağımızı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Faturalar devlet tarafından karşılanmalı ya da ertelenmeli"

Ağbaba, esnafın birikmiş kira, doğalgaz, elektrik ve su faturalarının karşılanmasını, karşılanamaması halinde de bunun ertelenmesini isteyerek pandemi döneminde prim borcu nedeniyle oluşan mağduriyete de son verilmesi gerektiğini bildirdi.

Gelir kaybı yaşayan esnaf için özel önlem yardım paketlerinin açıklanmasını talep eden Ağbaba, zincir marketlerin esnaf karşısındaki haksız rekabetini önleyici tedbirlerin alınmasını, kayıt dışı olan milyonlarca küçük ve seyyar esnaf için acilen teşvik ve kredi fonları oluşturulmasını önerdi.

Esnafın sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini söyleyen Ağbaba, parti olarak "esnaf masası" oluşturacaklarını, böylece esnafın sorunlarının daha görünür kılınacağını bildirdi.

Kaynak: AA