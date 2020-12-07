CHP'li Ağbaba'dan "Ekonomik Sosyal Konsey" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CHP'li Ağbaba'dan "Ekonomik Sosyal Konsey" açıklaması Açıklaması

07.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:08
CHP'li Ağbaba'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal bunalımları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal bunalımları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?" sorusunu yöneltti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, yapılan araştırmalara göre 2020 Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 516 lira, yoksulluk sınırının ise 8 bin 197 lira olduğu Türkiye'de, milyonlarca emekçinin 2 bin 324 lira maaşla geçinmeye çalıştığını belirtti.

"Sadece emek dünyası zorda değil, pandemi ile birlikte onların yanına büyük bir kitle daha eklendi: Esnaflarımız." ifadesini kullanan Ağbaba, 16 Mart 2020 tarihinde faaliyetleri durdurulan ve halen açılmasına izin verilmeyen en az 14 bin 224 iş yerine, 17 Kasım 2020 tarihli kararlar ile en az 369 bin 804 iş yerinin eklendiğini vurguladı. Ağbaba, bu kararlarla en az 90 bin 684 iş yerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktararak, evine ekmek götüremeyen esnafın çok zor günler geçirdiğine dikkati çekti.

Ekonomik Sosyal Konsey 11 yıldır toplanmıyor

Veli Ağbaba, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (ESK) 11 yıldır toplanmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Ekonomik ve Sosyal Konsey'in toplanmaması AKP'nin yönetim anlayışını ortaya koyan önemli bir göstergedir. 'Ben yaptım oldu.' anlayışının tek adam üzerine giydirilmiş halidir. Fikir alışverişinin olmadığı, her şeye tek bir kişinin karar verdiği bu yönetim sistemi ülkeyi açlığa, yokluğa, iflasa sürüklemeye devam ediyor. Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal bunalımları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki Açıklaması
Memur-Sen Engelliler Komisyonundan 'Dünya Engelliler Günü' açıklaması Açıklaması
Memur-Sen Engelliler Komisyonundan "Dünya Engelliler Günü" açıklaması Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklama Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Aleyna Tilki Gökhan Alkan
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Mbaye Diagne Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Bursa Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Ağbaba'dan "Ekonomik Sosyal Konsey" açıklaması Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:21:32. #1.14#
title