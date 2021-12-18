CHP'li Ağbaba'dan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifine tepki Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti tarafından verilen asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifine tepki göstererek "Bakan 'Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı.' demesine rağmen sunulan teklifte vergi muafiyetinin sadece asgari ücretlilerle sınırlandırıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretliye "büyük müjde" diye indirim yaptığını savundu.

AK Parti iktidarında ilk kez asgari ücrette azalış yoluna gidildiğini belirten Ağbaba, "2021 yılbaşında 384 dolar olan asgari ücret, cuma günü yaşanan kur şokuyla 250 dolara kadar geriledi. Bu gerileyişin devam edeceğini ve enflasyondaki artışla asgari ücretin daha cebe girmeden eriyeceğini çok net olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Asgari ücretteki fiyaskodan sonra bugün AKP'li milletvekillerinin Meclise sunduğu kanun teklifiyle bir yıkım daha yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 'Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı' demesine rağmen sunulan teklifte vergi muafiyetinin sadece asgari ücretlilerle sınırlandırıldığını görüyoruz. Biz asgari geçim indiriminin (AGİ) kaldırıldığını düşünürken yine teklifte, net ücreti 4 bin 250 liranın altına düşenlere ilave AGİ verileceği belirtiliyor. Saray'ın Bakan'dan, Bakan'ın milletvekillerinden, milletvekillerinin Bakan'dan haberi yok. Birinin açıkladığını gün geçmeden öbürü yalanlıyor. AKP milletvekillerinin Meclise sundukları kanun teklifi fazla mesai ve sosyal ödenek alan işçilerin gelirlerinde çok büyük kayıplara sebep olacaktır."

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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