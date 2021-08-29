CHP'li Ağbaba: "Asgari ücretlinin maaşının 5'te biri çocuğunun okul araç ve gereçlerine gitmektedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretli çalışanın maaşının 5'te birinin bir çocuğunun okullarda kullanması gereken zorunlu araç ve gereçlere gittiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretli çalışanın maaşının 5'te birinin bir çocuğunun okullarda kullanması gereken zorunlu araç ve gereçlere gittiğini belirtti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, okul kırtasiye ürünlerini 2019 fiyatları ile karşılaştıran tablo paylaştı.

Okulların tekrar açılacak olması ile araç ve gereç fiyatlarında artış yaşandığını aktaran Ağbaba, "Enflasyonda yaşanan patlama ailelerin eğitim bütçesini de etkilemektedir. Öğrencilerin en çok kullandığı eğitim malzemelerinde yaşanan fiyat artışı yüzde 74 oranına kadar yükselmiş durumda. Kırtasiyelerden alınan fiyat listeleri ve TÜİK verilerinde yer alan kırtasiye ürünlerinin fiyatları derlendiğinde 2 yıl öncesine kadar fahiş artışların yaşandığı görülmektedir." ifadelerine yer verdi.

Kırtasiye ürünlerinin ortalama tutarı 515 lira

Farklı markalardaki ürünlerin farklı fiyatlarının asgari oranı temel alındığında bir silginin fiyatında 2 yıl öncesine göre yüzde 74, kurşun kalemin fiyatında yüzde 70, resim boyalarının fiyatında ise yüzde 41 oranında artış olduğu gözlemlendiğini aktaran Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bu yıl sadece 12 kalem kırtasiye ürünlerine ödenmesi gereken tutar ortalama 515 lira iken iki yıl öncesine göre bu tutar ortalama 378 liraydı. Bu yıl asgari ücretli bir çalışanın maaşının 5'te biri, bir çocuğunun okullarda kullanması gereken zorunlu araç ve gereçlere gitmektedir. Bu masraf arasında okul servis ücretleri ve kıyafet bulunmamaktadır. Ekonomik eşitsizlik eğitim eşitliğine darbe vuruyor."

Ağbaba, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim hayatına ekonomik anlamda bir adım geride başladığına işaret ederek, "İktidar bu sorunu görmeli gerekirse asgari ücretli ve dar gelirli ailelerin çocuklarının okul kırtasiye malzemelerini karşılamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap