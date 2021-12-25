CHP'li Ağbaba, Aksaray'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu memleketin başına bürokrasi deneyimi olan ve boğazından haram lokma geçmemiş tekrar dünyayla konuşabilen birisini başa getireceğiz. Bu, memleketimize bizim namus ve şeref borcumuzdur." dedi.

Ağbaba, Saratlı beldesinde partisinin belde teşkilat binasının açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin adete yıkımla ve felaketle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin üretimden koparıldığını savunan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Ülkemiz üretim yapamaz hale geldi. Bir ülke eğer üretim yapamıyorsa ve kendi ürettiği kendine yetmiyorsa bilin ki esas o ülkede beka sorunu vardır. Üretimden kopmuş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Geldiğimiz gün çiftçimizin kredi faizlerini silmek bizim boynumuzun borcu. Bunu hemen yapacağız. Eğer çiftçi tekrar üretime dönsün diyorsak bunu yapacağız. Çiftçiye destek olacağız. Çiftçilerimizi ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızı tekrar ayağa kaldıracağız."

Ağbaba, yönetime geldiklerinde ilk iş olarak siyasi etik yasasını çıkaracaklarını belirterek, hiç kimsenin siyasetten ve bürokrasiden zenginleşemeyeceğini ifade etti.

Zenginleşenlerden de hesap soracaklarını belirten Ağbaba, "Bu memlekette fakir, fukara aç yatarken siyasetten zenginleşenlerden hukuk önünde hesap soracağız. Fakir, fukarayı yok ettiler. Sadece doların düşmesiyle övünüyorlar. Mazotun, yemin, gübrenin, etin, unun, ilacın ve temel gıda ürünlerinin fiyatı düştü mü, düşmedi." diye konuştu.

Ağbaba, Anadolu topraklarında düşmanlığın, nefretin ve savaşın yeşermeyeceğini, bu topraklarda barışı ve hoş görüyü savunan insanların yetiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesle konuşabilen, toplumun etnik kesiminden, mezhebinden ve inancından dolayı hor görmeyen birini getireceğiz. Ailesinde kirli el sıkmamış ve pisliğe bulaşmamış birisini getireceğiz. Bu memleketin başına bürokrasi deneyimi olan ve boğazından haram lokma geçmemiş tekrar dünyayla konuşabilen birisini başa getireceğiz. Bu, memleketimize bizim namus ve şeref borcumuzdur. Fakirin, fukaranın, üreticini sesinin çıktığı bir düzene hep beraber kavuşacağız."

Konuşmanın ardından Ağbaba ve beraberindekiler, partisinin Saratlı ve Demirci beldesindeki teşkilat binasının açılışını yaptı.

??Sizce, dolardaki düşüşün en büyük sebebi nedir? — Haberler (@Haberler) December 25, 2021

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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