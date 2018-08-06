CHP'li Ağbaba: AKP'nin Vermediği Zararı, Biz Kendi Kendimize Verdik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kurultay tartışmalarının, partinin kurumsal kimliğine zarar verdiğini belirterek,"AKP'nin vermediği zararı, biz kendi kendimize verdik" dedi.

CHP'li Ağbaba, memleketinde, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanlığı'na seçilen Fatih Avcı'yı ziyaret etti. Ağbaba, partisindeki kurultay tartışması nedeniyle AK Parti ile CHP karşıtlarının bayram ettiğini belirtti. CHP'lilerin birbirleriyle kavga etmemesi gerektiğini ifade eden Ağbaba, şöyle dedi:

"Hiç kimsenin, hele hele hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin topluma, umutsuzluk aşılamaya hakkı yok. Hiçbirimizin partide kavga etmeye de hakkımız yok. Hiçbirimizin Türkiye'nin sorunları bu kadar artmışken, birbirimizle kavga etmeye hakkımız yok. Bir gerçek var. O gerçekte şudur; biz 24 Haziran seçimlerinde hem milletvekilliği, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadık. Bunun bir muhasebesinin yapılması gerekiyor mu, kesinlikle bir muhasebesinin yapılması gerekiyor. Seçimlerden çıkıldıktan hemen sonra bir değerlendirme yapılmadan; örgütle, parti meclisiyle, partiyle bir değerlendirme yapılmadan böyle bir tartışmanın başlaması partiye zarar veriyor. Tekrar söylüyorum, bu kavgadan mutlu olan tek bir siyasi parti var o da AKP ve CHP'nin karşıtları. Herkes bayram ediyor. 24 Haziran akşamına kadar gece- gündüz demeden çalışan, partiye oy veren insanlara haksızlık yapılıyor."

'BU KONUMA, AKP BİLE CHP'Yİ GETİREMEMİŞTİ'

Ağbaba, yaşanan tartışmalar nedeniyle CHP'nin ciddi yara aldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Biz özeleştiri lazım mı, kesinlikle lazım. Yanlış varsa, bu yanlışların hep birlikte giderilmesi, düzeltilmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiçbirimizin, hiçbir siyasetçinin konumu ne olursa olsun yıpratmaya, bu tartışmalarla zaman geçirmeye hakkı yok. Herkesin bu kurumsal kimliği koruması gerekiyor. Herkesin sağduyuyla hareket etmesi gerekiyor. Bunu imza toplayanlar için de, genel merkez için de, partimiz için de söylüyorum. Herkesin bir sağduyu içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Burada sonuç ne olursa olsun, gözüküyor ki Cumhuriyet Halk Partisi bu olaydan ciddi bir yara almıştır. Buna hiçbirimizin hakkı yok. Bu konuma, AKP bile CHP'yi getirememişti. Maalesef kendi elimizle kendi içimizden getirdik. Onunda özeleştirisini yapmak durumundayız. Önümüzdeki dönem nasıl bir değişim olacak onu hep beraber göreceğiz. AKP'nin vermediği zararı, biz kendi kendimize verdik. Bu seçimin en önemli sonucu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmek, milletvekilliği seçiminde çoğunluğu sağlayamamak değildir, insanları umutsuzluğa itmektir. Bunun altından kalkacağımıza inanıyorum." - Malatya