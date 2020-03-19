CHP'li Ağbaba: "Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması... CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıklanan ekonomik pakete ilişkin "Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonlarca çalışan için daha kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıklanan ekonomik pakete ilişkin "Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonlarca çalışan için daha kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nda açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde, işçilere yönelik alınan kararların işverenlere verilen desteğe göre cılız kaldığını savundu.

İşçilere yönelik destek mahiyetinde karar alındığını, ancak alınan kararlarda net ifadelerin bulunmadığını iddia eden Ağbaba, "Programda, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonlarca çalışan için daha kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İşçiler için alınan tedbirlere ilave ek öneriler olması gerektiğini aktaran Ağbaba, milyonlarca ücretli çalışanın ilerleyen günlerde virüs salgınının yaratacağı kriz ikliminde iyice yoksullaşacağını ve sefalete sürükleneceğini öne sürdü.

Çalışanlar adına acilen alınması gereken önlemler olduğunu belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, asgari ücretliye desteğin süreceğini belirtirken, bu desteğin kapsamına dahil herhangi net bir tanımda bulunmamıştır. Bu bakımdan, bu koşullarda asgari ücretin 2600 liraya çıkarılması ve asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesi gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınacağı, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılacağı açıklanmıştır. Lakin burada hak ediş koşullarının nasıl kolaylaştırılacağından bahsedilmemiştir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları olan son 3 yılda 600 gün prim ödeme koşulu 120 güne, son 120 gün hizmet süresi şartı ise 60 güne indirilmelidir.

Memurlara 2020 yılı için toplu sözleşmede ön görülen zam oranları tekrar gözden geçirilmelidir. Bu durumda kamu çalışanlara vaat edilen 3600 ek gösterge tekrar gündeme gelmelidir ve 3600 ek gösterge hakkı kamu çalışanlarına verilmelidir."

İşsizlik sigortasından yararlanan vatandaşların, işsizlik sigortası ödeneği kesilenlerin işsizlik ödeneğinin 6 aya kadar tekrar uzatılması gerektiğini belirten Ağbaba, İşsizlik Sigorta Fonunun amaç dışı kullanımının yasaklanması gerektiğini aktardı.

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların prim borçlarının ertelenmesini veya silinmesini öneren Ağbaba, tüm yurttaşların parasız sağlık hizmetine erişim hakkının sağlanması gerektiğini ifade etti. Ağbaba, şunları kaydetti:

"İstihdamın korunması ve işçilerin işten çıkarılmaması için sendikaların da dahil olacağı kurulların oluşturulması ve iş yerlerinde istihdam kaybını engelleyecek denetimlerin sıklaştırılması gerekmektedir. İşçi çıkaran işletmelerin bu süreçte alacağı destek ve teşviklerin derhal kesilmesi kesin olarak belirtilmelidir. İşçi sağlığı ve güvenliği hükümleri 50'den az işçi çalıştıran iş yerleri için derhal yürürlüğe girmelidir."

Kaynak: AA