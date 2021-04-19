CHP'li Ağbaba, 1 Mayıs öncesi işçiler için taleplerini açıkladı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi emekçiler için taleplerini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi emekçiler için taleplerini açıkladı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 1 Mayıs'a giderken, tüm emekçilerin güvenceli ve insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması için, Cumhuriyet Halk Partisi Emek Büroları olarak milyonlarca emekçi adına temel talepleri olduğunu belirtti.

Zorunlu üretimin ve hizmetlerin yer aldığı tüm iş yerlerinde işçilere öncelikli aşı hakkı tanınması talebinde bulanan Ağbaba, salgında 1 yıllık süre içerisinde en az 861 emekçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bu nedenle Kovid-19'un çalışanlar adına meslek hastalığı kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

İşten çıkarma yasaklarında tüm istisnaların ortadan kaldırılması ve "Kod-29"dan işçi çıkarmaların yasaklanması gerektiğini aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izin köleliğine son verilmelidir. Faaliyetleri bu süreçte etkilenen iş yerleri için kısa çalışma ödeneği pandemi sonrasına kadar devam ettirilmelidir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartı ortadan kaldırılmalıdır. Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmalı, kısa çalışma ödeneğinin alt limiti en az 2 bin 825 lira asgari ücret olarak belirlenmelidir."

"Uzaktan çalışmanın sömürü aracına dönüşmesine izin verilmemelidir"

Ağbaba, yaklaşık 1 yıldır kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneği kapsamında yer alan işçilerin, emeklilik hakkı için uzun dönemli sigorta primlerinin ödenmediğini aktardı.

Bu durumun ileride yeni mağduriyetler yaratacağını ve bu kapsamda yer alan işçilerin emeklilik hakkının öteleneceğini savunan Ağbaba, kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği kapsamında yer alan işçilerin emeklilik sigorta primlerinin merkezi bütçe tarafından karşılanması gerektiğini kaydetti.

Ağbaba, diğer taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Asgari ücretten vergi kesintisine son verilmelidir. İşsizlik sigorta fonunun maddi kaynakları sadece işçiler için kullanılmalı, işverenlere yönelik teşvik ve desteklere son verilmelidir. Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmalıdır. Uzaktan yani evden çalışmada işçilerin hakları kesin ve kati bir şekilde belirlenmeli, uzaktan çalışmanın sömürü aracına dönüşmesine izin verilmemelidir. Sigorta kaydı olmadan kayıt dışı çalışan işçiler bu süreçte korunmalı ve kayıt altına alınarak desteklenmelidir.

Pandemi sürecinde artan gıda fiyatları yurttaşların alım gücünü her geçen gün daha da düşürmektedir. Tüm temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki vergiler kaldırılmalı. Düzensiz ve keyfi olarak yapılan sosyal yardımlar yerine tüm yurttaşların geçimini sağlaması için asgari bir gelir desteği sağlanmalıdır. Bu bakımdan aile destekleri sigortası uygulaması derhal uygulamaya geçirilmelidir. En düşük emekli aylıkları en az 2 bin 825 lira asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, emekli ikramiyeleri ise son 3 yıllık enflasyon baz alınarak verilmeli ve emekli ikramiyeleri bu yıl için en az 1500 lira olmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe