CHP'li Adıgüzel, Türkiye'nin sabit internette fiber payının OECD ortalamasının altında olduğunu belirtti
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CHP'li Adıgüzel, Türkiye'nin sabit internette fiber payının OECD ortalamasının altında olduğunu belirtti

30.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:33
CHP'li Adıgüzel, Türkiye'nin sabit internette fiber payının OECD ortalamasının altında olduğunu belirtti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Sabit geniş bant internette fiber payı OECD ortalamasının altında kalan Türkiye'de, İstanbul'da kişi başı 3,3 metre, Ankara'da 4,5 metre, İzmir'de ise 4,3 metre fiber altyapı düşüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Sabit geniş bant internette fiber payı OECD ortalamasının altında kalan Türkiye'de, İstanbul'da kişi başı 3,3 metre, Ankara'da 4,5 metre, İzmir'de ise 4,3 metre fiber altyapı düşüyor." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, Türkiye'nin fiber haritasına ilişkin yaptığı çalışmayı, yazılı açıklama ile paylaştı.

Günümüzde fiber altyapının öneminin gittikçe arttığına dikkati çeken Adıgüzel, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için fiber altyapıya yatırımların hızlandırılması gerektiğini altını çizdi. Türkiye'nin geniş bant/fiber yatırımları konusunda gelişmiş ülkelere kıyasla bir hayli geride olduğunu bildiren Adıgüzel, "Türkiye'de internet yavaş ve pahalı çünkü altyapı yetersiz, çünkü yatırım yok. Yapılan araştırmalar fiber altyapının yaklaşık 200 kat artması gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin başta fiber olmak üzere tüm internet altyapı yatırımlarını bir an önce gündemine alması lazım. Eğer bu hızla gidersek, gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranı yüzde 19 iken, OECD ortalamasının yüzde 31 olduğunu belirten Onursal Adıgüzel, veri trafiğinin çok büyük kısmının sabit geniş bantta olduğuna dikkati çekti.

Son verilere göre, Türkiye'de mevcut sabit geniş bant abone sayısının 15,8 milyon olduğunu aktaran Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Bu ne demek? Türkiye'deki mobil haricindeki fiber, xDSL, kablo abonelik sayılarının toplamı. Yani cepteki değil, evdeki, ofisteki internet. Bunun da yaklaşık 10,6 milyonu xDSL abonesi. 83 milyon nüfuslu Türkiye'de toplam fiber abone sayısı yalnızca 3,8 milyon. 2019 verilerine göre fiber payında OECD ortalaması yüzde 28 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 22. Listenin ilk sırasında yer alan Güney Kore'de bu oran yüzde 82, Japonya'da yüzde 79, Litvanya'da yüzde 75, İsviçre'de ise yüzde 71. Güney Kore 4 yılda fiber payını yüzde 74'ten 82'ye, Portekiz ise yüzde 32'den yüzde 50'ye çıkarmayı başarmış. Türkiye ise 2016'dan 2019'a yalnızca yüzde 4'lük bir artış yakalamış. Sabit geniş bant internette fiber payı OECD ortalamasının altında kalan Türkiye'de, İstanbul'da kişi başı 3,3 metre, Ankara'da 4,5 metre, İzmir'de ise 4,3 metre fiber altyapı düşüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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