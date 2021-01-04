CHP'li Adıgüzel: "Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çok geç olmadan gerekli adımların atılması şarttır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen, olgunlaştırılmadan ve sonraki adımları düşünülmeden Meclis'ten geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili çok geç olmadan gerekli adımların atılması şarttır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen, olgunlaştırılmadan ve sonraki adımları düşünülmeden Meclis'ten geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili çok geç olmadan gerekli adımların atılması şarttır." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılı içinde Dijital Hizmet Vergisi kapsamında 951 milyon 847 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Dijital Hizmet Vergisi'nin son yıllarda birçok ülke tarafından kabul görüldüğünü, bu konuda uluslararası bir mevzuatın oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Adıgüzel, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin dijital hizmetleri vergilendirmeye başlayan ülkelerin başında geldiğini, Türkiye'nin de bu konuda adım atan ülkelerden olduğunu ifade etti.

Adıgüzel, Türkiye'de uygulanan Dijital Hizmet Vergisi'nin oranının diğer ülkelere kıyasla yüksek olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Bu oran Fransa'da yüzde 3, İngiltere'de yüzde 2, Türkiye'de ise yüzde 7,5. Ancak burada sorgulanması gereken asıl konu, hatırlanacağı üzere iktidarın sosyal medya düzenlemesini meşrulaştırmak için başvurduğu dayanaklardan biri dijital platformların vergi vermemesiydi. Ama görülüyor ki dijital platformların vergi ödemeyle ilgili bir itirazları yok. Sürecin en başından beri biliyoruz ki iktidarın temel kaygısı vergi toplamak değil, sosyal medyayı kendi kontrolü altına almak. Sosyal medya platformlarını da sürecin en başından beri kaygılandıran mevzu bu. Twitter'ın, Facebook'un temsilci atamamasının asıl sebebi de Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğünün olmaması. Temsilci atadıkları takdirde karşı karşıya kalacakları baskı mekanizmasıdır. Bilindiği üzere Türkiye, Freedom House'un raporlarına göre, son yıllarda artan baskılar nedeniyle interneti özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alıyor. 2020 raporunda da Türkiye, özgürlük puanlamasında geçen yıla göre 2 puan daha geriledi."

"Aksi takdirde ciddi kısıtlamalar yaşanacaktır"

Adıgüzel, platformlara bugüne kadar 40'ar milyon lira para cezası kesildiğini belirterek "Şimdi sırada reklam yasağı, bant genişliğinin ilk önce yüzde 50 oranında daha sonra ise yüzde 90 oranında daraltılması yaptırımları var. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen, olgunlaştırılmadan ve sonraki adımları düşünülmeden Meclis'ten geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili çok geç olmadan gerekli adımların atılması şarttır. Aksi takdirde, mevcut takvime göre, nisan, mayıs ayında temsilci atamayan platformlar kullanılamaz hale gelecek, ciddi kısıtlamalar yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilci atamayan sosyal medya platformlarına yönelik reklam yasağının önümüzdeki günlerde uygulanması ihtimalinin özellikle e-ticaretle ayakta durmaya çalışan KOBİ'leri tedirgin ettiğini bildiren Adıgüzel, pandemiden dolayı zor durumda olan ve e-ticaretle ayakta durmaya çalışan işletmelerin reklam yasağı ile daha da zor duruma düşeceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe