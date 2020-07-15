CHP'li Adıgüzel, fındık fiyatının en az 25 lira olmasını istedi
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CHP'li Adıgüzel, fındık fiyatının en az 25 lira olmasını istedi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık fiyatlarında oyun oynandığını öne sürerek, "Fındık fiyatı en az 25 lira olmalıdır.

CHP'li Adıgüzel, fındık fiyatının en az 25 lira olmasını istedi
15.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:30

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık fiyatlarında oyun oynandığını öne sürerek, "Fındık fiyatı en az 25 lira olmalıdır." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'deki grup toplantısında fındık taban fiyatıyla ilgili partinin ve halkın beklentisini açıkladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, taban fiyatın 25 lira olması gerektiğini belirttiğini dile getiren Adıgüzel, Toprak Mahsulleri Ofisinin, kısa süre önce geçen yılın fındığını 24 liraya satışa sunduğunu, 20 bin ton için olan satışa 400 bin tonluk talep geldiğini anlattı.

Fındık fiyatının bugünlerde 19 liraya kadar düşürüldüğünü öne süren Adıgüzel, bu konuda Meclis'te CHP adına araştırma önergesi verdiğini bildirdi.

Cumhur İttifakının önergeye genel olarak red oyu verdiğini belirten Adıgüzel, onların "fındıkta oyun yapan İtalyan bir şirket adına ellerini havaya kaldırdığını" savundu.

"Fındık fiyatının düşük açıklanması için oyun içindeler." diyen Adıgüzel, üreticiden bu oyuna gelmemesini istedi.

Adıgüzel, bu sene rekoltenin az olduğunu ve depolarda fındıktan üretilmiş mamül kalmadığını belirterek, "Önümüzdeki dönem, fındık fiyatının 30 liraları aşacağı dönemdir. Fındık fiyatı en az 25 lira olmalıdır. Üretici fındığın dalından tutmadan bu fiyat açıklanmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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