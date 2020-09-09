CHP'li Adıgüzel'den "Türkiye'de koronavirüsten gerçek vefat sayısı 23 bindir" iddiası CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Koronavirüsten Türkiye'de gerçek vefat sayısı 23 bindir.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Koronavirüsten Türkiye'de gerçek vefat sayısı 23 bindir. Türkiye'nin genelinde vaka sayısı ise 980 bindir." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının ülkeyi kasıp kavurduğunu ifade etti.

Şu anda TBMM'de her 30 milletvekilinden birinin hasta olduğunu, hasta olup, tedavi gören belediye başkanları, siyasi parti liderleri bulunduğunu belirten Adıgüzel, Türkiye'de her apartmana Kovid-19'un girdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "sanal bakan" dediğini ifade eden Adıgüzel, "Sağlık Bakanı, 'bugün ne verelim' diye düşünüp taşınıp bir sayı belirleyip, onu da Twitter'da yayınlamaktan öteye gitmeyen bir sağlık bakanıdır. Sağlık Bakanı, bu işleri artık bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıkladığı vaka sayılarının gerçek tabloyu yansıtmadığını ileri süren Adıgüzel, bugün açıklanacağını iddia ettiği koronavirüs tablosunu basın mensupları ile paylaştı.

Gerçek koronavirüs tablosunun bu olmadığını öne süren Adıgüzel, "Bu, Türkiye'nin dört bir tarafından meslektaşlarımızdan, Sağlık Emekçileri Sendikası'nın üyeleri, büyükşehir belediyeleri ve CHP'li belediyelerden aldığımız verilerle oluşturduğumuz bir tablodur." diyerek, kendisinin hazırladığı yeni tabloyu gösterdi.

Adıgüzel, bugünkü hasta sayısının 105 bin test yapılacaksa 16 bin olduğunu iddia ederek, her yapılan bin testin 150'sinin pozitif geldiğini söyledi.

"Türkiye'nin genelinde vaka sayısı 980 bin"

Koca'nın vaka sayılarında bir sıfırı attığını ileri süren Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 bin yeni vakamız vardır. Bakan bir sıfır atmaktadır. Bu vefatlar da beş büyük ilimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın salgının başından beri toplam vefat sayıları, belediyelerimizin kayıtlarında mevcuttur. Toplam vefat sayısı 8 bin 850'dir. Bu kentlerde 30 milyon insanımız yaşamaktadır. 30 milyon insanımızda 8 bin 850 ise bunu 82 milyon insanımızla oranladığımızda, Türkiye'de gerçek vefat sayısı 23 bindir. Türkiye'nin genelinde vaka sayısı ise 980 bindir. Bu da, Bakan'ın açıkladığı 285 bin rakamının yaklaşık dört katıdır. Türkiye'de her 40 kişiden birisi Kovid ile tanışmış durumdadır."

Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime imkan vermesi durumunda yıl başına kadar her eve kovid gireceğini iddia etti.

Bir suç duyurusunda bulunmak istediğini ifade eden Adıgüzel, "Sağlık Bakanı'nı ve Hükümetin başını ölüme sebebiyet vermekten, can kaybına sebebiyet vermekten suç duyurusunda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarına talimatlarını, resmi evrak ile değil whatsapp ile gönderdiğini, Milli Eğitim Bakanlığının da çocuklarını okula göndermek isteyip istemediğini velilere soracağını belirten Adıgüzel, her iki bakanlığın da "topu taca attığını" savundu.

Hükümete yakın firmaların, başka sektörde çalışan fabrikalarını maske üreten fabrikalara çevirdiğini ileri süren Adıgüzel, vatandaş maske ararken, hükümete yakın çevrelerin yurt dışına maske gönderip, bunun rantını elde ettiğini iddia etti.

Adıgüzel, çağrı merkezi çalışanlarının evlerinden çalışırken kamera ile takip edildiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA