CHP'li Adıgüzel'den, Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili açıklama Açıklaması

19.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:58

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu İlküvez'deki katı atık bertaraf tesisinin bulunduğu bölgedeki suyun insan sağlına zararlı olduğuna ilişkin belgenin elinde olduğunu belirterek, "Ordu İl Sağlık Müdürlüğünü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü, yetkilileri ve Sağlık Bakanlığını, bu suyun içilebilir olup olmadığı konusunda net bir şekilde cevap vermeye davet ediyorum." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi'ndeki Göksu mevkisinde, bir katı atık bertaraf tesisi yapılmak istenmesine yöre halkının şiddetle itiraz ettiğini belirtti.

Vatandaşların kış günü kar altında, soğukta seslerini duyurabilmek için eylem yaptığını dile getiren Adıgüzel, buradaki vatandaşların siyasetçiler tarafından da ziyaret edildiğini, kendilerinin de kamuoyuna, insanların talebini taşımaya çalıştıklarını anlattı.

Vatandaşların karşı çıkmasına rağmen çözümün üretilmediğini söyleyen Adıgüzel, "Buradaki sorun, çok kötü bir şekilde devam ediyor. Daha da kötü boyutlara gelmeye adaydır." dedi.

Ordu Valiliğinin kamunun gücünü kullanarak eylem yapan vatandaşları dağıtmaya çalıştığını, insanların karakollara çekilerek terörist suçlamasıyla sorgudan geçirildiğini savunan Adıgüzel, ayrıca mali müfettişler, zabıtaların da esnafa baskı yaptığını, tek akaryakıt istasyonun da gerekçesiz bir şekilde kapatıldığını aktardı.

CHP'li Adıgüzel, çöpün döküldüğü bölgenin yakınında derelerin bulunduğunu ve buralardan taşınan suyun evlerdeki musluklardan aktığını söyledi. Bu dereden aldırttığı suyun Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait laboratuvarda analiz edildiğini ifade eden Adıgüzel, sonuçlarda, suyun insan sağlığına zararlığı olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Mustafa Adıgüzel, "Ordu İl Sağlık Müdürlüğünü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü, yetkilileri ve Sağlık Bakanlığını, bu suyun içilebilir olup olmadığı konusunda net bir şekilde cevap vermeye davet ediyorum. Bu işin çözümü; bu çöpün bertaraf edilmesi için daha merkezi bir yerde, bir çöp arıtma tesisi kurulmalıdır." dedi.

Kaynak: AA