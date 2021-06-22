CHP'li Adıgüzel'den Ordu Büyükşehir Belediyesinde ihale usulsüzlükleri yapıldığı iddiası
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CHP'li Adıgüzel'den Ordu Büyükşehir Belediyesinde ihale usulsüzlükleri yapıldığı iddiası

CHP'li Adıgüzel'den Ordu Büyükşehir Belediyesinde ihale usulsüzlükleri yapıldığı iddiası
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Sağlık görevlileri hastanelerde N95 maske bulamazken Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına 350 bin liralık N95 maske alıyor.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Sağlık görevlileri hastanelerde N95 maske bulamazken Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına 350 bin liralık N95 maske alıyor." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ordu Büyükşehir Belediyesinde ihale usulsüzlükleri yapıldığını iddia ederek, bunları açıklamaya devam edeceğini söyledi.

Hava yoluyla bulaşan virüslerin yayılımını önlemek amacıyla aktif kullanılan N95 maske için bedeli 350 bin lira olan ihale yapıldığını dile getiren Adıgüzel, "N95 maske alımına 350 bin lira ödeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi bunu Karapınar Geçici Hayvan Bakımevine almış, yani bir hastaneye falan değil. Sağlık görevlileri hastanelerde N95 maske bulamazken Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına 350 bin liralık N95 maske alıyor." diyen konuştu.

Ünye'de bir asfalt plenti ihalesine değinen Adıgüzel, "Enteresan bir şey var; burada bir kilometre menzili var, 'Bu asfalt plentinin, konumu verilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanına bağlı Ünye yerleşkesine en fazla 15 kilometre mesafesinin olması gerekiyor.' Yani Ünye Fen İşleri Dairesi yerleşkesi sanırsın Kabe, buna 15 kilometre yarıçapı belirtilmiş. Bu yarıçapının dışında kimse gelip burada iş yapamaz. Belli ki bu da birisi hedef gösterilerek yapılmış. Ordu Büyükşehir Belediyesinde hırsızlık hat safhaya gelmiş, işin ucunu iyice kaçırmışlar, komik boyutlara ulaşmışlar." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesinde geçmiş imar planının iptal edildiğini, yeni imar planı yapıldığını anımsatarak, "Ordu'da resmen imar borsası var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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