CHP'li Adıgüzel'den "internet kullanımı" açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'nin özellikle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'nin özellikle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kaynak: Dunya.com