: CHP'li Adıgüzel: "Atatürk'ün mirasına el uzatanlara karşı CHP, dimdik ayaktadır"

16.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası doğrultusunda CHP'nin İş Bankası'nda temsil edildiğini belirterek, "Ancak tek bir kuruş dahi ekonomik geliri yoktur. Birileri bunu siyasetin gündemini değiştirmek için kullanıyor." dedi.

Adıgüzel, partisinin bir otelde düzenlenen Konya 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP'nin iktidara doğru yürüdüğünü söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde psikolojik üstünlüğü lehlerine çevirdiklerini dile getiren Adıgüzel, şöyle devam etti:

"İstanbul seçimleri tekrarlanınca belki Türkiye genelindeki başarımızın tam anlamlandırılması noktasında eksiklikler olmuş olabilir. Bunun için hafızamızı tazeleyelim istiyorum. İstanbul seçimleri tekrarlandığı için oraya odaklandık ama Adana'ya, Muğla'ya, Antalya'ya, Mersin'e, İzmir'e, Tekirdağ'a ve Ankara'ya baktığımızda oyumuzu artırmış durumdayız. Türkiye'nin dört bir yanında başarı elde ettik. Ülkedeki kentli nüfusun yüzde 54'ü en az bir CHP'li belediye başkanından hizmet alıyor."

Adıgüzel, daha güçlü mücadele edeceklerini anlatarak, "Bu sürecin en önemli kazanımı da CHP'nin tabandan tavana beraber olduğunda neleri başarabileceğini tüm Türkiye'ye ispatladık. Bu çok önemli bir gelişmedir. Gelecek için umutlarımızı daha da kuvvetlendiren, yeşerten bir gelişmedir. Hep birlikte bizim bu kötü gidişatı tersine çevirmemiz gerekiyor. Gençlerle, kadınlarla kapı kapı çalışarak, bu kötü gidişatı tersine çevireceğiz. Bunu yapacak gücümüz var." diye konuştu.

"Gündemi değiştirmek isteyenler İş Bankası'nı yeniden gündeme getirdi"

Türkiye'nin potansiyelini hep birlikte ortaya çıkaracaklarını ifade eden Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Gündemi değiştirmek isteyenler bir anda İş Bankası'nı yeniden gündeme getirdi. Herkes bir anda İş Bankası'na el uzatıldığını görünce Kenan Evren'i hatırlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına el uzatanlara karşı CHP, dimdik ayaktadır. Tek bir adım bile taviz vermeyecektir. İş Bankası süreci, birilerinin yanıltılmasıyla, birilerinin algı yönetimiyle farklı algılatılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası doğrultusunda CHP, İş Bankası'nda temsil edilmektedir. Ancak tek bir kuruş dahi ekonomik geliri yoktur. Birileri bunu siyasetin gündemini değiştirmek için kullanıyor."

Kongreye, bazı CHP milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

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