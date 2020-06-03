CHP'li Adıgüzel, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Adıgüzel, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını istedi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, salgın sürecinde yürürlüğe giren 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına son verilmesi çağrısında bulundu.

CHP'li Adıgüzel, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını istedi
03.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:51

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, salgın sürecinde yürürlüğe giren 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların salgının gidişatını etkilediğine dair sağlıklı verilerin olmadığını öne sürdü.

Sokağa çıkma yasağını sadece belli bir yaş grubuna uygulanmasının eşitliğe aykırı olduğunu savunan Adıgüzel, "65 yaş ve üstündeki büyüklerimiz, 70 gündür evlerinden çıkamıyor. Bu durum kronik hastalıkların artmasına neden oluyor. Evde hareketsiz bir şekilde oturmak psikolojik sorunlara da neden oluyor. Bu nedenle artık 'evde hayat yok, evde sorun var' noktasına gelmiş durumdayız. Dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmesi gerekir." diye konuştu.

Sağılık çalışanlarının yaşadığı sorunlarına da değinen Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltileceğine ilişkin söz verdiğini, ancak şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.

Adıgüzel, Kovid-19 nedeniyle sözleşmeli erlerin de 70 gündür kışlalarında hapsedildiğini, kendileriyle aynı durumda olan diğer askeri personelin kullandığı hukuki izinleri kullanamadığını ileri sürdü.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir Haber
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in 'Tokadı yersin' dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in "Tokadı yersin" dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Çetin Fatih Sultan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Demet Akbağ Şeyma Subaşı Kenan Doğulu
Spor İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Rusya Kadın Haziran
Şu an buradasınız: CHP'li Adıgüzel, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 11:54:26. #1.14#
title