CHP'li Adayın "İsim Karışıklığı" İtirazı

CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, ilçesinde kullanılan yaklaşık 11 bin oyun, aynı pusulada kendisi olduğu düşünülerek, isim benzerliği olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na bağımsız aday olan Özge Akman ve CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na verildiği ve bu nedenle geçersiz olduğunu beyan ederek itirazda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Nama, hazırladığı itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na sundu.

Dilekçede, Sancaktepe 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na, bütün sandıkların sayılması talebiyle aynı içerikli dilekçeler sunulduğu, 1. kurulun bu talebi kabul ettiği ancak 2. kurulun reddetmesi üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurulduğu hatırlatıldı.

İlçede geçersiz oy sayılarının çok değişkenlik arz ettiği, bir sandıkta yüksek oranda geçersiz oy bulunduğu ve birleştirme sonuç tutanakları arasında belirgin farklılıklar olduğu gerekçelerin yer aldığı dilekçede, Sancaktepe 2. İlçe Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılmasına ilişkin ret kararının yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

"Benim ve İmamoğlu'nun 11 bin oyu iptal edildi"

Başvurusunun ardından adliye önünde bir açıklama yapan Nama, itirazları sonucunda Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulu'nda sayımların devam ettiğini belirterek, "Ancak, karşımıza başka bir manzara çıktı. Türkiye'de ilk defa olan bir şey. İstanbul'da bağımsız başkan adayı Özge Akman var. Benim ismim de Özgen Nama olduğu için, ilçemizde hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 11 bin oyu, hem de benim 11 bin oyumun iptal edildiği görülmektedir. Aynı pusulaya 2 tane mühür vurulmuş, biri CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'na biri de Özge Akman'a vurulmuş. Zaten okul bahçesine de gittiğimiz de vatandaş çıkınca bana sarılıyor; 'bir oy Ekrem İmamoğlu'na bir oy da Özgen Nama'ya yapıştırdım' diyorlardı. Tabii böyle olacağını düşünmüyordum. Fakat şimdi itirazımız sonucu yapılan sayımlara bakıldığında böyle bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre 5 bin civarı oyla seçimi kaybettiğinin görüldüğünü de aktaran Nama, "Aslında iptal edilmeyen oyları göz önünde bulundurduğumuzda, 5 bin oy fark atmamız gerekirken, 5 bin oy eksiye düşüyorum. Fakat sayım devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada Nama, elindeki kağıda Özgen Nama ve Özge Akman isimlerini yazarak, "Bakın isimler nasıl karışıyor." diye gösterdi.

Kaynak: AA