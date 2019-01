CHP'li Aday Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe ve beraberindeki heyet ile birlikte, Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretler sırasında konuşan Gökçe,"Kenti ortak akılla yöneteceğiz, istişareye önem vereceğiz" dedi.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, ilk olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Gökçe'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu, "Soner Gökçe'nin odamız ziyaret etmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Çıkmış oldukları bu yolda, başarılar diliyoruz. Ümit ediyoruz ki ülkemiz, şehrimiz için en iyisi olur . Bu bir yarış, önemli olan burada insanlara kendinizi gerçekten ifade edebilmek . Allah hayırlı etsin çalışmalarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. TSO Başkanı ve yönetim kurulunun sıcak karşılamasından mutluluk duyduğunu ifade eden ve Malatya'yı ortak akılla yöneteceklerini ve istişareye önem vereceklerini vurgulayan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe ise, "Büyükşehir denildiği zaman şehrin soysal, ekonomik,toplumsal birliği bütünlüğü, sanayisi, ekonomisi, esnafı, eğitimi ile ilgilenebilmeli. Büyükşehir yönetimi halkıyla iç içe olmalı. Malatya'mıza hizmet etmek adına, sanayimizin gelişmesi adına her noktada ortak akılla beraber,sizinle beraber hareket etmeye birlikte sosyal yaşam anlamında şehrimizi değiştirmeye, istihdam sorununu çözme noktasında her türlü gayreti sizinle vermek adına mücadeleye hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanı olursam her kesimi kucaklayan, Atatürk'ümüze, İnönü'müze,Turgut Özal'mız ile Recai Kutan'ımıza Malatya'nın tüm değerlerine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe ve beraberindeki heyet daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı da ziyaret etti. Gökçe öncelikle gerek Yeşilyurt ve gerekse Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sırasında yaptığı hizmetlerden dolayı Hacı Uğur Polat'a teşekkürlerini ileterek, "Malatyamız la ilgili olarak değerlerimize sahip çıkmak istiyoruz. Malatyamıza hizmet ederken hiç bir ayrım yapmadan, her kesimi kucaklamak istiyoruz. Herkesin adayı olarak Malatya'nın değerlerine sahip çıkacağız, seçim çalışmalarımız kapsamında tüm Malatya'yı eşit adil ve hiç bir ayrım yapmadan, kucaklamak hedefimiz. İhtiyaca göre, bölgeye göre hizmet yapabileceğimiz projelerimizi ortaya koymak arzusundayız. Bu konuda çalışmalarımızı çok yakın bir zamanda açıklayacağız. Böyle bir makama aday olmamın vermiş olduğu sorumlulukla, bu makamda oturan şahsınızın fikirlerde bizim için önemli. Sıcak ve samimi karşılamanızdan dolayı teşekkür ederim. Her zaman için Bu makamı kazandığımızda, Cenabı Allah Malatya'mıza hizmeti nasip ettiğinde, sizin fikirleriniz bizim için önemlidir, her zaman istişare halinde olacağız" dedi. Gökçe'nin, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, "Çok değerli adayımız ve çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi arkadaşlarım, demokrasinin güzelliği yaşıyoruz. Bu uzun soluklu bir maraton aslında önce partiler içerisinde aday adayı olur, her parti aday adayı içerisinde bir yarışı olur bu süreçten sonra partiler adaylarını seçer . Her parti kendi içerisinde bir hareketlilik yaşar,şehirle ilgili yapılacak projeler ve eksiklikler tartışılmış olur. bir sonraki adımda adaylar belli olur, partilerimiz ve adaylarımız kendilerini millete anlatır. Millet sandığın arkasına geçer ve iradesini ortaya koyar, millet iradesine göre 5 yıl boyunca makamlar ve koltuklar görev yapacak kişiler belirlenmiş olur.. Malatya'mız Cumhuriyetimizin önemli şehirlerinden birisi Malatya'nın güzel bir seçim atmosferi yaşayacağımızdan eminim ama yine de Malatya yakışır seçim çalışması olmasını temenni ediyorum. 31 mart seçimlerinden sonra bizde görevi bir arkadaşıma kardeşimize devir edeceğiz bu millet seçtiği tercih ettiği birisine devir edeceğiz. Malatya'mız için hayırlısı olur. Başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

