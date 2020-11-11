CHP'li Açıkel'den Ankara ve İstanbul'da 65 yaş üstü için getirilen kısıtlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Ankara ve İstanbul'da 65 yaş üstü için getirilen kısıtlamaya ilişkin, "AKP'nin tahrip ettiği ekonominin yükü kaldıramayacağından korkması yüzünden kapsamlı tedbirler almaması, çalışanlara gelirlerini ve işlerini koruyacak önlemler sunmaması,...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Ankara ve İstanbul'da 65 yaş üstü için getirilen kısıtlamaya ilişkin, "AKP'nin tahrip ettiği ekonominin yükü kaldıramayacağından korkması yüzünden kapsamlı tedbirler almaması, çalışanlara gelirlerini ve işlerini koruyacak önlemler sunmaması, yaşlılara yönelik yasakları da anlamsız kılıyor." ifadesini kullandı.

Açıkel, yazılı açıklamasında, iktidarın Ankara ve İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile ilk dönemde olduğu gibi yine kolaycılığa kaçtığını savundu.

Hatalı politikaların neden olduğu ekonomik buhran nedeniyle aşırı normalleşme ve kontrolsüzlüğe yol açan iktidarın, pandemi ile mücadelede yapılması gerekenleri gerçekleştirmeden, sürekli 65 yaş üstündekilere sınırlama ve yasaklar getirmesinin bu vatandaşları mağdur ettiğini ileri süren Açıkel, ayrıca grip aşısı konusunda riskli görülmeyen ve aşı yapılmayan pek çok 65 yaş üstü kişinin, sokağa çıkma tedbirlerinde riskli kabul edilmesinin de çelişki olduğunu belirtti.

Geçen yıl itibarıyla 65 yaş üstünde 851 bin kişinin istihdam edildiğine ve kayıt dışı çalışanlar göz önünde bulundurulunca sayının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Açıkel, sokağa çıkma kısıtlamaları ve yasakları ilan edilirken, çalışır durumdaki yüz binlerce 65 yaş üstü vatandaşın görmezden gelindiğini belirtti.

Fethi Açıkel, "AKP'nin tahrip ettiği ekonominin yükü kaldıramayacağından korkması yüzünden kapsamlı tedbirler almaması, çalışanlara gelirlerini ve işlerini koruyacak önlemler sunmaması, yaşlılara yönelik yasakları da anlamsız kılıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan