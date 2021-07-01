CHP'li 37 milletvekili Sakarya'da basın açıklaması yaptı
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CHP'li 37 milletvekili Sakarya'da basın açıklaması yaptı

CHP'li 37 milletvekili Sakarya'da basın açıklaması yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Emekten yana, halktan yana mücadelemize devam edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Emekten yana, halktan yana mücadelemize devam edeceğiz. İktidar milletin olacak, Millet İttifakı'nın olacak, Cumhuriyet Halk Partisinin olacak." dedi.

CHP'li 37 milletvekilinin Sakarya'nın ilçelerini ziyaret edeceği program öncesi parti il binası önünde İl Başkanı Ecevit Keleş eşliğinde basın açıklaması yapıldı.

Özkoç, konuşmasında, Tank Palet Fabrikasının aradan 30 ay geçmesine rağmen üretim yapmadığını söyleyerek "Peki, BMC'ye verdiğin arsalar, Tank Palet üzerinden hisseyi kaça devretmiş? İddia ettiklerine göre 480 milyon dolara. Yani 300 milyon doları cebine indirmiş. Tank var mı, yok. Tank Palet elimizden gitti, Katar ordusu Türk ordusunun yerine geçti." şeklinde konuştu.

Özkoç, arkadaşlarıyla tüm Türkiye'yi dolaşacaklarını anlatarak "Emekten yana, halktan yana mücadelemize devam edeceğiz. İktidar milletin olacak, Millet İttifakı'nın olacak, Cumhuriyet Halk Partisinin olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyüdüğümüzü söyleyenler pandemide hiç ortada yoktu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de 40'a yakın milletvekiliyle bugün ve yarın Taraklı'dan Kocaali'ye Sakarya sokaklarında emeklinin, esnafın, gençlerin, sanayicilerin sorunlarını dinleyeceklerini belirtti.

Adıgüzel, tüm Türkiye'nin insanca yaşamak istediğini dile getirerek "Bugün pazara gittiğimizle artık kiloyla değil gramla taneyle alışveriş yapıyoruz. 19 yıllık AK Parti iktidarının sonunda gelmiş olduğumuz nokta, millet asgari giderlerini bile karşılayamaz hale gelmiş." şeklinde konuştu.

İfade edilenin aksine ekonominin büyümediğini ancak vatandaşın cebindeki deliğin büyüdüğünü söyleyen Adıgüzel, "Bize her fırsatta büyüdüğümüzü söyleyenler pandemide hiç ortada yoktu biliyorsunuz. Pandemi dünyayı yaktı kavurdu diyorlar ama Türkiye'yi ayrı yaktı kavurdu. Almanya'daki esnafla ne yazık ki Türkiye'deki esnafla aynı değil. Esnafımız 40 yıldır vergisini tıkır tıkır ödedi ama iktidar ne yazık ki, 40 yıldır vergisini ödeyen vatandaşın arkasında 40 gün duramadı." şeklinde konuştu.

İlk seçimde iktidarı alacaklarını savunan Adıgüzel, "Kimin için alacağız biliyor musunuz? Bu ülkedeki milyonlarca genç işsiz, emeğinin hakkını alamayan işçiler, emeklilerimiz için alacağız." dedi.

Adıgüzel, Kanal İstanbul'un yapılmaması halinde 1,5 milyon kişinin 10 yıl boyunca istihdam edilebileceğini, 8 milyon hane ve iş yerinin yenilenebileceğini, 29 milyon öğrenciye burs verilebileceğini, 11,5 milyon öğrenci için yurt, 770 bin kapasiteli hastane ve 50 milyon öğrenci için okul yapılabileceğini sözlerine ekledi.

İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu'nun Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklamasının ardından milletvekilleri, partinin ilçe başkanları eşliğinde programlarına başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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