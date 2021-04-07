CHP'li 25 milletvekili Yalova'da
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CHP'li 25 milletvekili Yalova'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Yalova'ya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Yalova'ya geldi.

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan program dahilinde Yalova'ya gelen 25 milletvekili, ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Heyet, ardından CHP il başkanlığına geçti.

Başkanlık binası önünde bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP'nin gerçekleşecek ilk seçimlerde iktidara geleceğini iddia etti. Referandum sürecinde 'hayır' diyerek büyük bir hareket başlattıklarını anlatan Erkek, "O mücadele, meyvelerini 2 yıl önce verdi. 'Martın sonu bahar olacak' dedik ve oldu. Şimdi bütün Türkiye'ye baharı getireceğiz. Göreceksiniz ilk seçimden sonra yeniden mutlu, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği için, torunlarımızın geleceği için bunu yapacağız" diye konuştu.

"Bütün projelerimiz, çözümlerimiz hazır" diye devam eden Erkek, "Birinci haftada yapacaklarımız, ilk bir ayda yapacaklarımız, ilk bir yılda yapacaklarımız, kadrolarımız hepsi hazır. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız" ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması sonrasında il başkanlığındaki toplantıya geçildi. CHP heyeti, Yalova'da 2 gün boyunca bir dizi temasta bulunacak. - YALOVA

CHP'li 25 milletvekili Yalova'da
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da
CHP'li 25 milletvekili Yalova'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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