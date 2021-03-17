CHP'li 20 milletvekili, Şanlıurfa'da

CHP, 20 milletvekilinden oluşan heyetle Şanlıurfa'ya geldi. Heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "2014 yılından bu yana tarımsal sulamada elektrik faturaları yüzde 267 oranında zamlandı" dedi.

CHP'li 20 milletvekilinden oluşan heyet iki günlük ziyaret için Şanlıurfa'ya geldi. CHP heyeti; çiftçi, esnaf ve vatandaşın sorunlarını sahada tespit edip hazırladıkları raporu CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu'na sunacak. İlk olarak CHP il başkanlığında toplantı düzenleyen heyet adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2014 yılından bu yana tarımsal sulamada elektrik faturalarının yüzde 267 oranında zamlandığını belirterek, "iktidarın verdiği sözü hatırlatmak için buradayız. Çiftçinin en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde su yok. Şanlıurfa'da, Mardin'de elektrik kesilen çiftçilerimiz oldu. Çiftçilerimizin desteklemelerine hukuksuzca el konuldu. Tarlaların sulamaya en çok ihtiyacı olduğu zamanda çiftçimiz yapayalnız kaldı" dedi.CHP milletvekillerinden oluşan heyet Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde çiftçi, esnaf ve meslek odalarının temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK