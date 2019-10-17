CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Açıklaması

17.10.2019 13:24

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Sağlık sisteminin bittiği bir ortamda bütün yükü sağlık çalışanlarının üzerine bırakmış durumdayız." dedi.

Kasap, yakasında "sağlıkta şiddete son" yazılı hekim önlüğü ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sağlıkta şiddetin son zamanlarda had safhaya ulaştığını belirtti.

Son olarak İzmir'de bir doktorun jiletle saldırıya uğradığını vurgulayan Kasap, sağlık çalışanlarına yönelik bazı şiddet olaylarını aktardı.

Şiddeti önlemeye yönelik Mecliste araştırma önergesi verdiklerini, "bunun ciddiye alınmadığını" öne süren Kasap, şiddet uygulayan kişilerle ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen durumlarda, bu kişinin 5 yıl içinde acil haller dışında parasıyla sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına yönelik kanun teklifi vereceğini bildirdi.

"Sağlık sisteminin bittiği bir ortamda bütün yükü sağlık çalışanlarının üzerine bırakmış durumdayız." diyen Kasap, sağlıktaki şiddetin en büyük sebeplerinden birinin de Sağlık Bakanlığı olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA