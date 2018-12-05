CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Açıklaması

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Hazine ve SGK, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar küçülmedi, ölüyü bile borçlandırdılar." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, BAĞKUR ve SGK'de sistem güncellemesi yapıldığını belirterek, yeni yazılımla birlikte, fazla ödemelerden dolayı emekli ve BAĞKUR'lulara, "fazla ödeme, yersiz ödeme" adı altında bin ile beş bin lira arasında değişen geriye yönelik borçlandırmanın çıkarıldığını savundu.

Tebligatların başladığını aktaran Kasap,"Hazine ve SGK, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar küçülmedi. Ölüyü bile borçlandırdılar. Yaklaşık 3 milyona yakın insanımız bu borçları ödeme durumunda kaldı. Varislerine borç çıkarıldı. Herhalde yakında mezarlığa da tebligat yapılacak." ifadesini kullandı.

Kasap ayrıca, emeklilikte yaşa takılanlardan dolayı ciddi bir mağduriyetin söz konusu olduğunu söyledi.