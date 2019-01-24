CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı'na Mehmet Gürbilek Atandı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kuşadası ilçe başkanlığına eski ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Gürbilek atandı.

Bilindiği gibi, mevcut Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın yeniden belediye başkanı olarak atanmamasının ardından ilçe yönetiminde yaşanan tartışmaların ardından 3 kişi istifa etmiş, Ahmet Ekmekçi ve diğer yönetim kurulu üyeleri ise il başkanlığı tarafından görevinden alınmıştı. Yazılı bir açıklama yapan CHP Aydın il Başkanı Ali Çankır, CHP Kuşadası ilçe başkanlığına belediye meclis üyesi ve eski ilçe başkanı Mehmet Gürbilek'in atandığını duyurdu. Çankır açıklamasında, "Güçlü örgüt, güçlü belediye başkanları anlayışımız çerçevesinde; bugün gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu kararı ile Kuşadası İlçe Başkanlığı'na Mehmet Gürbilek atanmıştır. Tecrübeli ve dinamik örgütümüzün yeni yönetim kurulu ve başkanı partimize ve Kuşadası'na hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA