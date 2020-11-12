CHP Kuşadası Gençlik Kollları'ndan yalan haber tepkisi
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CHP Kuşadası Gençlik Kollları'ndan yalan haber tepkisi

12.11.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:29
CHP Kuşadası Gençlik Kollları'ndan yalan haber tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kuşadası Gençlik Kolları Yönetimi tarafından Belediye Başkanı Ömer Günel'e yönelik olarak son günlerde sosyal medyada yer alan yalan ve iftiralarla ilgili sert bir açıklama yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kuşadası Gençlik Kolları Yönetimi tarafından Belediye Başkanı Ömer Günel'e yönelik olarak son günlerde sosyal medyada yer alan yalan ve iftiralarla ilgili sert bir açıklama yapıldı.

CHP Kuşadası Gençlik Kollları Başkanı Simge Mıkıroğlu imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, " Belediye Başkanı Ömer Günel ve arkadaşları önceki akşam masadan saatinde kalkmadığı için restorana polis tutanak tutup, 3 bin 500 lira ceza kesti " şeklinde tamamen yalan ve uydurma olan bir paylaşımı sosyal medyadan yayınlayarak, beyinlerini esir alan Ömer Günel düşmanlığının artık sınır tanımaz bir noktaya geldiğini ortaya koymuşlardır. Çünkü ne restoran işyeri kapanış saatlerine aykırı bir tutum içine girmiş, ne de polis tarafından bir tutanak tutulmuş ve ceza yazılmıştır. Siyasi rant elde edebilmek ve Belediye Başkanı Ömer Günel'e iftira atmak için her yolu deneyenler, bu amaçlarına ulaşmak için bu kez ilçemizin en eski ve saygın bir işletmesinin ismini bile kirli emellerine alet etmeye kalkmışlardır " denildi.

Kuşadası halkının kirli siyasetten, yalan ve iftiradan yıllardır çok çektiğine dikkat çekilen açıklamada," Son dönemde ise seçildiği günden itibaren Büyükşehir Belediyesi ve devlet kurumları ile uyumlu bir çalışma gösteren, Kuşadası'nın yıllardır kanayan yarası olan bir çok soruna köklü çözümler üreten, Kuşadası'nın hak ettiği hizmet ve yatırımları bir bir halkın hizmetine sunan ve her an halkın arasında olan Belediye Başkanımız Ömer Günel'in bu ülke çapında da beğeni toplayan başarılı performansı karşısında yapacak bir şeyi kalmayanlar, siyasi hedeflerinin bitme noktasına geldiğini anlayınca yalan ve iftiralarla Başkanımızı karalamaya çalışmaktadırlar. Kuşadası halkı tarafından da tepki toplayan bu kirli siyaset tarzını benimseyen yalan ve iftira çeteleri ile bunların ağababalarını kamuoyu önünde deşifre etmeyi kendimize bir görev biliyoruz. Çünkü Kuşadası ve Kuşadası halkı bu yalan ve iftira siyasetinden çok çekti. Çünkü hiç kimsenin Kuşadası siyasetini yalan ve iftiralarla kirletmeye hakkı yoktur " görüşlerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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