CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel esnafla buluştu.

Ömer Günel'in Belediye Binası önünden ekibiyle birlikte başlattığı esnaf ziyaret yürüyüşü her adımında kalabalıklaşarak devam etti. Kuşadası ticaretinin en eski ve can damarları olan Sağlık caddesi, Kahramanlar Caddesi ve Avcılar Kulübü sokaklarında ki esnafı ziyaret etti. 1 saat olması planlanan ziyaret esnafın yoğun ilgisi nedeniyle yaklaşık 4 saat sürdü.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretinde esnafın sorunlarını ve yerel yönetimden beklentilerini dinleyerek herkesle tek tek el sıkıştı. Berberinden Tekstilcisine Kuruyemişçisinden Kasabına tüm esnaf ile tek tek görüşen Ömer Günel ;"Sizlerin fikirleri ve gözlemleri bizim için çok önemli bu ziyaretlerimiz göreve geldikten sonrada devam edecek. Kuşadası'nı elbirliği ile yöneteceğiz. Sosyal belediyeciliğimizin farkını ortaya koyacağız. Sorunlarınızı dinleyip, çözüm üreterek sözünü verdiğimiz güçlü Kuşadası'nı yapılandıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile uyum içindeyiz. Topuklu Efemizin Kuşadası'na 1 milyar TL'lik yatırım planlaması mazbatamızı aldığımız gün başlayacak. İyi bir gelecek ve gurur duyulan bir kent için adayım. Kuşadası bizimle tarihinin en büyük yatırımların kavuşacak. Biz bu şehrin potansiyeline, insanlarına güveniyoruz. Başarımızın yolu birlik olmaktan geçiyor. Güçlü bir Kuşadası güzel bir gelecek için yola çıktık, bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz.' dedi.

Esnafın sıcak mesajlar ve yoğun ilgi ile karşıladığı Ömer Günel, Kuşadası esnafına ve ziyaretlerine eşlik eden parti gönüllülerine de destekleri için teşekkür etti. Ömer Günel Kuşadası esnafına başarının yolunun birlik olmaktan geçtiğini söyleyerek hedefinin Kuşadası'nı yeniden yaşanabilir bir şehir ve turizm kenti kimliğine tekrar kavuşturmak olduğunu söyledi. Ömer Günel ayrıca esnafın sorunlarını yakından takip ettiklerini, çözüme yönelik projelerinin hazır olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA