CHP Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu 790 Oy ile Yeniden Genel Başkan Seçildi (2)

CHP 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 1266 delegeden 1253'ü oy kullandı. Oyların 1237'si geçerli 16'sı geçersiz sayıldı. Delegelerin 790 oyunu alan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki isim Muharrem İnce ise 447 oy aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İşte örgüt işte başkan" sloganlarıyla kürsüye çıktı. Delegelere teşekkür eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Üstlendiğim görev sıradan bir görev değildir. Çok önemlidir. Bu ülkenin her ferdinin hakkını hukukunu adaletini sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağıma söz veriyorum.

Türkiye'yi yeniden çağdaş uygarlığa taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz, bu bizim namus borcumuzdur. 7 şehidimiz var. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Zorlu ve onurlu bir göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı paralelde oy kullanmayan arkadaşlarımın başımın üstünde yeri var. 80 milyonu kazanmak yüreğine girmek bizim görevimizdir. Bu zorlu görevi CHP genel başkanlarına yakışır şekilde sürdüreceğim." - Bayram