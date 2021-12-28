CHP kurdan kâr edenleri gündemde tutacak, zarar görenlere hukuki destek verecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi" kararını açıkladığı 20 Aralık gecesi, dövizini yüksekten bozduranlarla ilgili Meclis ve yargı denetim yollarına başvurmaya hazırlanıyor. CHP, dövizdeki düşüş nedeniyle zarar eden yurttaşlara da "hukuki destek" verme kararı aldı.

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yapılan sunumda, 3 ay vadeli "Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı" açtıranların oranının yüzde 6,7 olduğu belirtildi.

Yurttaşların uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle daha fakirleştiği, dar gelirli kesimlerin sorununun geçim sıkıntısı olduğu değerlendirmesi yapılarak, CHP olarak yoksullukla mücadele politikalarına öncelik verilmesi bu çerçevede daha önce kamuoyuna açıklanan "aile destekleri sigortası" gibi yeni projelerin devreye alınması görüşü benimsendi.

'Vurgun, servet transferi'

Merkez Bankası'nın arka arkaya faiz düşürme kararları sonrası, Türk Lirası'nın rekor seviyede değer kaybetmesi üzerine iktidarın "yeni finansal alternatif" olarak 20 Aralık'ta "Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı" uygulamasına geçmesinin ardından, döviz kurlarında dalgalanmada "kimlerin kâr, kimlerin zarar ettiği" siyasetin de tartışma konusu.

CHP yönetimi. iktidarın yeni finansal araç kararının açıklandığı 20 Aralık gecesi, bu kararlardan daha önce " haber dar edilen bir kesimin" yüksek kurdan döviz bozduranların "vurgun, servet transferi" yaptığı, yeni karara hazırlıksız yakalanan küçük yatırımcının ise büyük zarar ettirildiği görüşünde. CHP'nin dünkü MYK toplantısında da hükümetin 20 Aralık kararı ve sonuçları değerlendirildi.

'18 liradan doları kim sattı, 11 liradan sonra bu dolarları kim topladı?'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, BDDK verilerine göre 20 Aralık'tan 21'ine kadar vatandaşların döviz satmadığı, aksine döviz aldığını söyledi:

"Bankalarda gerçek kişilere ait döviz tevdiat hesapları 218 milyon dolar artmış. O akşam milyarlarca doları 18 liradan satıp, doları düşüren kim? Sarayın Merkez Bankası'nın arka kapısından aldıkları dolarları satan kamu bankaları ne yapmışlar? Merkez Bankasının günlük analitik bilançosuna göre, 20 ve 21 Aralık'ta hiçbir müdahale açıklaması yapılmadan Merkez Bankasının arka kapısından 7 milyar dolar satılmış."

20 Aralık gecesi piyasaların kapalı olduğuna dikkat çeken Öztrak, "18 liradan doları kim sattı, 11 liradan sonra bu dolarları kim topladı?" sorusunu yöneltti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise dün akşam katıldığı bir televizyon programında bu iddialara, "Büyük yatırımcılara haber verdiler diye hiç konuşmasınlar. Utanmadan 40 milyar getirildi diyorlar. Bunu kanıtlaması lazım. Ya da niyeti farklı. Pazartesi sonuçlar açıklandığı zaman ne yapacaksın?" yanıtını verdi.

Nebati 20 Aralık gecesi, Merkez Bankası ve kamu bankalarının döviz satarak, kuru düşürdüğü iddialarına da "Asla, o gece dolar satılmadı. Müdahale olmadı. Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. O gece bireyler döviz bozdurmak için adeta yarıştılar" şeklinde yanıt verdi.

3 ayaklı eylem planı

CHP MYK'de, iktidarın yeni kur politikası nedeniyle "servetine servet katanlar" olduğu, buna karşın milyonlarca küçük yatırımcının "çarpıldığı" öne sürülerek, bu konuda parti olarak atılacak adımlar da belirlendi. Edinilen bilgiye göre Meclis denetim yollarının etkin olarak kullanılması, dövize örtülü müdahale ile "haksız zenginleşme" sağlayan kişilerin ortaya çıkarılması, "yargının harekete geçirilmesi" ve yüksek kurdan aldığı döviz, sert düşüş nedeniyle elinde kaldığı için zarar eden yurttaşlara hukuki destek verilmesi kararı alındı.

CHP bu konuda geçtiğimiz hafta Meclis'e bir araştırma önergesi vermişti. CHP'nin araştırma önergesinde, 20 Aralık gecesi döviz alış satışı yapanlar arasında Cumhurbaşkanlığı, Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının yöneticilerine yakın isimler olup olmadığının da araştırılması istenmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da TBMM'ye 11 maddelik "Erdoğan'a yöneltilecek sorular" başlığı altında soru önergesini Meclis'e sunacaklarını açıkladı. Daha önce Merkez Bankası'nın rezervleri ile ilgili "128 milyar dolar nerede?" kampanyası başlatan CHP bundan sonra, 20 Aralık kararlarıyla ilgili tartışmayı, hem Meclis, hem de kamuoyu gündeminde tutmayı planlıyor.

Yurttaşlara hukuki destek

CHP ayrıca, hükümetin yeni kur politikası nedeniyle zarara uğrayan küçük yatırımcıya da hukuki destek verecek. Hükümetin yeni kur politikası nedeniyle vatandaştan çok sayıda şikayet alındığını belirten CHP'li bir parti yöneticisi, "Biz vatandaşlarımıza yardımcı olacağız, uğradığı zarar nedeniyle şikayetçi olan, çarpılan vatandaşlarımıza önümüzdeki günlerden itibaren hukuki destek vereceğiz" görüşünü dile getirdi.

CHP kurmayları, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na ilginin az olduğu, küçük yatırımcının "vadesinin değil 3 ay, 1 gün olduğunu" belirterek, iktidarın, ekonomi nedeniyle yaşadığı "oy kaybını" telafi etmek için bu kararları uygulamaya koyduğunu, ancak bunun sadece süre kazanmaya dönük bir hamle olduğu yorumunu yaptılar.

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