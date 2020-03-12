CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal...
CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal kamera siparişi verdi.
12.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:42
CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal kamera siparişi verdi - ANKARA
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Kaynak: İHA