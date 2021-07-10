Son dakika haberleri | CHP KONYAALTI GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DEMİRAL, KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Son dakika haberi: Antalya'da refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobilde yaşamını yitiren CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın cenazesi, helallik alınmak üzere CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı önüne getirildi.

Antalya'da refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobilde yaşamını yitiren CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın cenazesi, helallik alınmak üzere CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı önüne getirildi. Burada ambulanstan indirilen Demiral'ın tabutunun üzerine CHP bayrağı örtüldü. Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, partililer ve Demiral'ın sevenlerinin de helallik alınmasının ardından cenaze toprağa verilmek üzere Akseki'ye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı