CHP Konya Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç, kadın cinayetlerine tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya İl Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

CHP Konya İl teşkilatında basın toplantısı düzenleyen Tunç, 2020 yılının kadınlar açısından zor geçen bir sene olarak hatırlanacağını belirtti.

İşlenen kadın cinayetlerinde en fazla ateşli silahların kullanıldığını aktaran Tunç, "Pandemiyle mücadele edilen 2020 yılı, kadınlar açısından çok daha zor bir yıl oldu. En az 297 kadın katledildi, 161 kadın da şüpheli şekilde öldü." dedi.

Kadınlar en çok ateşli silahlarla evlerinde ve sokak ortasında öldürüldüğünü dile getiren Tunç, "Ölüm kadınlara hep yakınlarından geldi." diye konuştu.

Tunç, ayrıca, partisinin yeni başlattığı "Yaşamak Lazım Projesi" çerçevesinde, şiddet gördüğü gerekçesi ile yardım isteyen tüm kadınlara; 444 82 85 numaralı telefon üzerinden kendilerine ulaşmaları halinde destek olacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın