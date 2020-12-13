CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki "taciz" iddiasını yalanladı
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CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki "taciz" iddiasını yalanladı

13.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:00
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, hakkındaki "taciz" iddiasına ilişkin, "İftira ve karalamalara karşı açıkça ifade ederim ki çocuksu ve alçakça yapılan bu iftira çamuru, ne Cumhuriyet Halk Partisine ne de şahsıma yapışmayacaktır.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, hakkındaki "taciz" iddiasına ilişkin, "İftira ve karalamalara karşı açıkça ifade ederim ki çocuksu ve alçakça yapılan bu iftira çamuru, ne Cumhuriyet Halk Partisine ne de şahsıma yapışmayacaktır." ifadesini kullandı.

Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, demokratik yollarla sonuç alamayacaklarını bilenlerin, toplum nezdinde kabul görmüş Cumhuriyet Halk Partisinin haklı muhalefetini ve iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemesini akamete uğratmak için organize iftira ve karalama kampanyası yürüttüklerini savundu.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Bektaş, şunları kaydetti:

"Haysiyet cellatlığı yapma gayretiyle insanları akıldan yoksun, çocukça iddialarla öne sürenler ile bu iftiranın kuyruğuna takılanlar, hem yargı önünde hem de maşeri vicdan karşısında hesap verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanlığı olarak 2018 yılından bu yana parti yöneticilerimizle birlikte başarılarımız kamuoyunun malumudur ancak bugün son derece zorlama, akla aykırı aşağılık bir iftira ve karalama ile karşı karşıya kalmış bulunuyorum.

İftira ve karalamalara karşı açıkça ifade ederim ki çocuksu ve alçakça yapılan bu iftira çamuru ne Cumhuriyet Halk Partisine ne de şahsıma yapışmayacaktır. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkıp müfterilerin utancına şahit olacağım inancını taşımanın huzuru içindeyim."

Babası parti üyesi olan kadının, bürosuna gittiği Bektaş tarafından taciz edildiğine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdiği öğrenilmişti. CHP kaynaklarına göre, Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatılarak savunması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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